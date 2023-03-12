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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رفضت الإجهاض..وفاة امرأة بسبب وجود جنين متحجر في بطنها منذ 9 سنوات

صدى البلد

توفيت امرأة إفريقية بسبب حالتها النادرة والفريدة من نوعها في نيويورك ،فقد وجد في بطنها جنين متحجر  ظل لمدة 9 سنوات.

وقد شكت هذه المرأة  من تقلصات في معدتها وعسر في الهضم بعد تناولها الطعام وذلك وفقا لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية». 

وقد كشفت فحوصات السيدة الافريقية البالغة من العمر وجود جنين متحجر في بطنها ،وكانت هذه الحالة سبب  في اصابتها  بضغط على أمعائها لفترة طويلة منعها من هضم الغذاء بشكل جيد مما أدى إلى وفاتها نتيجة عدم وجود تغذية جيدة.  

وفي الكواليس رفضت المريضة التدخل الطبي خوفا من الجراحة وتوفيت بسبب سوء التغذية الحاد وذلك بعد انسداد الأمعاء المتكرر. 

وقد صرح «وسيم سوس» خبير الطب الباطني في جامعة ولاية نيويورك الطبية  مشيرا إلى أنها لديها 8 أطفال وأنجبتهم بشكل طبيعي.

وقد كانت هذه المرأة حامل في الشهر التاسع وعند زيارتها  لإحدى العيادات الطبية لمتابعة الحمل وذلك بعد أن لاحظت أن طفلها لم يتحرك، فقد اخبرتها  الفحوصات الطبية أن الطفل لاي نبض قلبه.

فقد نصحها الأطباء  بإجهاض الطفل بشكل طبيعي في المنزل وإذا لم ينجح الأمر فعليها مراجعتهم خلال أسبوعين، إلا أنها لم تفعل.

الاجهاض الكواليس سوء التغذية تحجر جنين جنين بتحجر

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