إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل بشخص بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم موتوسيكل بشخص بطريق العلاقمة -ههيا دائرة مركز ههيا وتم نقل المصابين الي مستشفي ههيا وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ههيا بوصول "أحمد م ا" 23 سنة مقيم جهينة الغواصة و"خالد ا م" 25 سنة مقيم كفر عجيبة و"أحمد س س" 21 مقيم تل الحصر جميعهم مصابين بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بشخص بطريق العلاقمة -ههيا دائرة مركز ههيا وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.