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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في وادي تاني .. نجم الزمالك السابق يهاجم كولر بعد خماسية صن داونز

صدى البلد

أكد وائل القباني مدافع نادي الزمالك السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يدرس صن داونز الجنوب إفريقي، بشكل صحيح.

وتابع القباني خلال تواجده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كولر لم يحضر للمباراة بشكل جيد، ولم يعرف ماذا يحتاج؟ كولر ظهر وكأنه في وادي تاني خلال المباراة".

وأضاف وائل القباني: "المدير الفني لم ينجح في خطته بعد اللعب بأربع عناصر في خط الوسط وهذا يدل على الضغط الأمامي ولكن لم يحدث، وصن داونز استغل المساحات طوال المباراة".

واختتم: "بيرسي تاو هو اللاعب الوحيد الذي ظهر بشكل شرس في المباراة، ربما لأنه يعلم هذا الملعب جيدًا، ولكنه فعل أشياء ليست مسؤوليته ولكنه كان صاحب المحاولات، في المباراة، والهزيمة بخماسية دليل على تأخر الكرة المصرية بشكل صريح".

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