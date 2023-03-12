مشروعات النواب تناقش تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.. اليوم

تشهد لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بالبرلمان اليوم و غدا الأثنين مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

و ينعقد اجتماع مشترك مع لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية

و تشهد اللجنة الدينية بالبرلمان غدا الاثنين مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن:

ترميم مسجد عائشة حسن أغا الخربطلي بناحية دبيج ديرب نجم شرقية، بمحافظة الشرقية.

و رفع اسم مستأجر قطعة أرض بناحية دبيج ديرب نجم شرقية من دفاتر هيئة الأوقاف، نظراً لبناء وزارة الأوقاف مسجد عائشة حسن أغا الخربطلى على المساحة المذكورة منذ 35 عاماً.

و تشهد اللجنة الدينية بعد غد الثلاثاء مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن:

ترميم مسجد الخازندارة بحي الساحل بشبرا، محافظة القاهرة.

و ترميم معهد الخازندارة الأزهري، وهو من الأماكن الأثرية بمنطقة الساحل.

كما تشهد استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالحكيم دراج، بشأن إحلال وتجديد مسجد المتولي الكبير، بقرية أبو صير- مركز سمنود - محافظة الغربية.