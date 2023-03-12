عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

15 جنيها قيمة الرسوم والضرائب على التوكتوك في قانون المرور.. تفاصيل

التوكتوك
التوكتوك

قانون المرور من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، حيث حدد قانون المرور قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات.

 

نصت المادة الثانية من قانون المرور بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي -  والتي تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة فى قانون المرور..تفاصيل

قانون المرور الجديد يحدد الضوابط والاشتراطات الخاصة بوضع الإعلانات على السيارات

الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور :

(60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
(75) خمسة وسبعون جنيهًا، عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.
(150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.
(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.
(350) ثلاث مائة جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.
(1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.
(20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية.
(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص.
(200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات.
(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام.
(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة.
(50) خمسون جنيهًا عن أتوبيس المدارس.
(25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (التوكتوك).
(250) مائتا وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.
(300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7.
(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة.
(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية.
(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاكي مميز.
(50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي.
(50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب.
(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.


زيادة الرسوم

وطبقا لـ قانون المرور تحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

الرسوم الضرائب التوكتوك السيارات قانون المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

قرار عاجل من الأهلي ضد عقوبة كهربا

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

أخبار تهمك.. مفاجأة بأسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس اليوم

لهذا السبب ..عقوبة تصل للإعدام في انتظار البلوجر آية إيهاب

ترشيحاتنا

بمناسبة يوم المرأة.. رائدات الأعمال يشاركن في تحقيق التنمية الصناعية

بعد استئناف العلاقات مع السعودية.. الريال الإيراني يرتفع

جريمة بمركز أورام الغربية|صيدلانية تتسبب في وفاة طفلين مصابين بالسرطان.. والقضاء يتدخل

لليوم الثالث على التوالي.. استقرار في أسعار الذهب

الشتاء يودع محبيه.. لماذا حذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس يوم الثلاثاء؟

قرار من كاف وتدخل قاس من الخطيب وبديل كولر.. ساعات حاسمة بالأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: مادة موجودة في الماء تسبب الإصابة بسرطان البروستاتا

بدون عمليات.. أمريكي يفقد 165كجم من وزنه بهذه الطريقة

قرار من كاف وتدخل قاس من الخطيب وبديل كولر.. ساعات حاسمة بالأهلي

2 متر ونص.. شاهد أطول رجل في الهند

فيديو

دراما رمضان 2023.. محمد سامي يكشف تفاصيل جعفر العمدة

الفنانة إيمان عبدالعزيز تكشف عن خيانة زوجها.. شاهد ماذا فعل الأخير «فيديوجراف»

هزيمة مخزية.. ماذا قال خبراء الرياضة عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز؟

بسبب أهله.. طليقة جورج الراسي تحاول إنهاء حياتها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ