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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملات لمنع سير مركبات التوك توك بمدينة القاهرة الجديدة والتحفظ عليها

صدى البلد

قال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن إدارة أمن التجمع الأول وشرطة المرافق قاموا بشن حملات (كمائن متحركة)، لتطبيق قرار اللائحة الخاصة بمنع سير مركبات "التوك توك "، داخل المدينة، وتغريم مالكيها والتحفظ عليها ومصادرتها حال التكرار.

وأوضح الغيطي أن الحملات أسفرت عن التحفظ على عددٍ من مركبات التوك توك، التى لم تلتزم بالقرار، حيث تم التحفظ عليها بمخازن الجهاز، تمهيداً لاستكمال الإجراءات.
 

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جدير بالذكر أن المهندس عبد الرءوف الغيطي أصدر قراراً باعتماد اللائحة الخاصة بتطبيق قرار منع سير مركبات التوك توك بالمدينة، حيث نص القرار على أنه يحظر حظراً باتاً تسيير التوك توك في جميع تجمعات وشوارع مدينة القاهرة الجديدة، وأن يتم التحفظ على أي مركبة توك توك يتم ضبطها داخل المدينة، وتغريم مالكها أو سائقها 2000 جنيه في المرة الأولى، و3 آلاف جنيه في المرة الثانية، والمصادرة في المرة الثالثة. 

وأكد أنه على نواب رئيس الجهاز ورؤساء الأحياء كلُ في اختصاصه بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص وإدارة الأمن، تنفيذ القرار.
 

عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة التوك توك القاهرة الجديدة

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