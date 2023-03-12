عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مزاعم جديدة للاستخبارات البريطانية عن فخ معارك أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

لا تزال القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة في أوكرانيا خلال حربها الشاملة على البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة “يوكراين فورم”.

وفقًا للصحيفة، قالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها: "تستمر معاناة روسيا من خسائر فادحة، ويختلف التأثير بشكل كبير عبر مناطق روسيا، فبالنسبة إلى حجم سكانها، تُركت أغنى مدن موسكو وسان بطرسبرج سالمة نسبيًا، وهذا ينطبق بشكل خاص على عائلات النخبة في البلاد".

وأضافت أنه في 21 فبراير، تم تصوير كبار المسئولين الروس وهم يستمعون إلى خطاب حالة الأمة للرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت أنه "في العديد من المناطق الشرقية، من المرجح أن تكون الوفيات كنسبة مئوية من السكان، بمعدل 30+ مرة أعلى مما كانت عليه في موسكو، وفي أماكن أخرى، قد تكون الأقليات العرقية هي الأكثر تضررًا، في أستراخان، يأتي حوالي 75% من الضحايا من الأقلية الكازاخستانية والتارتارية".

وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية، بينما تسعى وزارة الدفاع الروسية إلى معالجة النقص المستمر في الأفراد، من المرجح أن يتم تجنيب العناصر الميسورة الحال والأكثر نفوذاً في المجتمع الروسي، المشاركة في القتال .

من 24 فبراير 2022 إلى 12 مارس 2023، قضت القوات الأوكرانية على حوالي 159900 جندي روسي، منهم 1090 خلال اليوم الماضي وحده.

ويرى مراقبون مستقلون، أن الأرقام هذه ربما تكون مبالغًا فيها، لأنه ليس هناك ما يؤكدها.
 

مسؤولين مزاعم جديدة وزارة الدفاع البريطانية أوكرانيا الدفاع الروسية روسيا وفيات فلاديمير بوتين وزارة الدفاع الروسية كازاخستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

قرار عاجل من الأهلي ضد عقوبة كهربا

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

أخبار تهمك.. مفاجأة بأسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس اليوم

لهذا السبب ..عقوبة تصل للإعدام في انتظار البلوجر آية إيهاب

موضوعات متعلقة

لليوم الخامس.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية تتجاوز الـ 10000

3 في 1.. ثلوج وأعاصير وفيضانات تضرب أمريكا اليوم

اتفاق السعودية وإيران ماذا يعني لأمريكا ؟

مسئول أوكراني : هدفنا الحالي شغل الجنود الروس بحرب العصابات قبل موعد هجوم الربيع

تقييم مخابرات لسيطرة روسيا على باخموت.. الأوكرانيون مازالوا يقاومون

بعد اتفاق السعودية و إيران.. شرط واحد لضمان جدية طهران

جريمة تهز بريطانيا.. أم تنهي حياة أولادها بطريقة لا يتصورها عقل

صحف السعودية| اهتمام عربي ودولي بعودة العلاقات بين المملكة وإيران.. وسيناتور أمريكي: مصير الولايات المتحدة مرتبط بالرياض

ترشيحاتنا

بمناسبة يوم المرأة.. رائدات الأعمال يشاركن في تحقيق التنمية الصناعية

بعد استئناف العلاقات مع السعودية.. الريال الإيراني يرتفع

جريمة بمركز أورام الغربية|صيدلانية تتسبب في وفاة طفلين مصابين بالسرطان.. والقضاء يتدخل

لليوم الثالث على التوالي.. استقرار في أسعار الذهب

الشتاء يودع محبيه.. لماذا حذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس يوم الثلاثاء؟

قرار من كاف وتدخل قاس من الخطيب وبديل كولر.. ساعات حاسمة بالأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: مادة موجودة في الماء تسبب الإصابة بسرطان البروستاتا

بدون عمليات.. أمريكي يفقد 165كجم من وزنه بهذه الطريقة

قرار من كاف وتدخل قاس من الخطيب وبديل كولر.. ساعات حاسمة بالأهلي

2 متر ونص.. شاهد أطول رجل في الهند

فيديو

دراما رمضان 2023.. محمد سامي يكشف تفاصيل جعفر العمدة

الفنانة إيمان عبدالعزيز تكشف عن خيانة زوجها.. شاهد ماذا فعل الأخير «فيديوجراف»

هزيمة مخزية.. ماذا قال خبراء الرياضة عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز؟

بسبب أهله.. طليقة جورج الراسي تحاول إنهاء حياتها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ