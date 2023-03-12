مزاعم جديدة للاستخبارات البريطانية عن فخ معارك أوكرانيا

لا تزال القوات الروسية تتكبد خسائر فادحة في أوكرانيا خلال حربها الشاملة على البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة “يوكراين فورم”.

وفقًا للصحيفة، قالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها: "تستمر معاناة روسيا من خسائر فادحة، ويختلف التأثير بشكل كبير عبر مناطق روسيا، فبالنسبة إلى حجم سكانها، تُركت أغنى مدن موسكو وسان بطرسبرج سالمة نسبيًا، وهذا ينطبق بشكل خاص على عائلات النخبة في البلاد".

وأضافت أنه في 21 فبراير، تم تصوير كبار المسئولين الروس وهم يستمعون إلى خطاب حالة الأمة للرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت أنه "في العديد من المناطق الشرقية، من المرجح أن تكون الوفيات كنسبة مئوية من السكان، بمعدل 30+ مرة أعلى مما كانت عليه في موسكو، وفي أماكن أخرى، قد تكون الأقليات العرقية هي الأكثر تضررًا، في أستراخان، يأتي حوالي 75% من الضحايا من الأقلية الكازاخستانية والتارتارية".

وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية، بينما تسعى وزارة الدفاع الروسية إلى معالجة النقص المستمر في الأفراد، من المرجح أن يتم تجنيب العناصر الميسورة الحال والأكثر نفوذاً في المجتمع الروسي، المشاركة في القتال .

من 24 فبراير 2022 إلى 12 مارس 2023، قضت القوات الأوكرانية على حوالي 159900 جندي روسي، منهم 1090 خلال اليوم الماضي وحده.

ويرى مراقبون مستقلون، أن الأرقام هذه ربما تكون مبالغًا فيها، لأنه ليس هناك ما يؤكدها.

