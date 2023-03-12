عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفاصيل تفقد وزيرة التعاون الدولي مشروعات محافظة أسوان (إنفوجراف)

صدى البلد

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ,إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمشاركة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومسئولي الجهات الوطنية والوكالات الأممية المعنية، عددًا من البرامج والمشروعات خلال زيارة محافظة أسوان أمس السبت، في إطار استكمال فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة استعدادًا لتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

txt

وزيرة التعاون الدولى تختتم زيارتها لأسوان بجلسة ختامية لليونسكو

txt

التعاون الدولي : برنامج رفع الكفاءة المؤسسية لمتحف النوبة يعزز التنمية الشاملة

وتنوعت البرامج التي تم تفقدها بين الأمن الغذائي وتعزيز المرونة المناخية للمجتمعات الريفية، وتحفيز جهود الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، إلى جانب تمكين المرأة والفتيات.

 

يتضمن الإنفوجراف التالي تفاصيل المشروعات التي تم تفقدها.

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر محافظ أسوان الامن الغذائي الرعاية الصحية تنظيم الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

قرار عاجل من الأهلي ضد عقوبة كهربا

أخبار تهمك.. مفاجأة بأسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس اليوم

إبراهيم سعيد يطالب بالإطاحة بـ 6 لاعبين من الأهلي

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتفقد موقف تنفيذ مشروعات الإسكان الجارية بمدينة أخميم

حملات لمنع سير مركبات التوك توك بمدينة القاهرة الجديدة والتحفظ عليها

متابعة رصف الطرق الداخلية بالحي الثالث بالشروق

تخصيص 12 مليون متر بـ 4 مدن جديدة لإقامة مشروع "المطور الصناعي"

التعاون الدولي : برنامج رفع الكفاءة المؤسسية لمتحف النوبة يعزز التنمية الشاملة

بعد تأجيل المواعيد.. ننشر خطوات حجز شقق الإسكان 2023| التفاصيل الكاملة

المشاط ومنسق الأمم المتحدة تتفقدان وحدة طب الأسرة ومركز شباب البيارة بكوم امبو

وزيرة التعاون الدولي ووفد الأمم المتحدة يلتقون المزارعين بقرية الكاجوج

ترشيحاتنا

صحف السعودية: تعديلات على العلم السعودي وإنشاء شركة طيران عالمية.. استشهاد 3 فلطسينيين في الضفة

مختار جمعة يستقبل وزير القوى العاملة ويتفقدان لجان الانتخابات النقابية بالأوقاف

بسبب الضباب.. حادث مروري مروع بين 21 سيارة في روسيا

بعد سقوط الأهلي أفريقياً .. 6 نقاط فى روشتة إنقاذ الكرة المصرية

رئيس الوزراء العراقي: نواجه أزمة مياه حقيقية.. و7 ملايين مواطن يعانون من الجفاف

ياميش رمضان بأقل الأسعار.. سوق العطارين بدمياط معلم تاريخي وأجواء ساحرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون عمليات.. أمريكي يفقد 165كجم من وزنه بهذه الطريقة

تحذير . مادة موجودة في الماء تسبب الإصابة بسرطان البروستاتا

2 متر ونص.. شاهد أطول رجل في الهند

فقدت بصرها.. شاهد بكاء البلوجر سارة محمد يثير تعاطف السوشيال ميديا

فيديو

شاهد.. وصلة رقص لـ هيفاء وهبى ووالدتها فى عيد ميلادها تثير الجدل

دراما رمضان 2023.. محمد سامي يكشف تفاصيل جعفر العمدة

الفنانة إيمان عبدالعزيز تكشف عن خيانة زوجها.. شاهد ماذا فعل الأخير «فيديوجراف»

هزيمة مخزية.. ماذا قال خبراء الرياضة عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ