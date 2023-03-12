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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استخراج جذور الأشجار من مواسير مياه مدينة التوفيق بالقنطرة شرق وتطهير الشبكات|صور

خلال الأعمال
خلال الأعمال

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن وصول مياه الشرب لمنطقة مساكن التوفيق التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك بعد استخراج جذور الأشجار من مواسير شبكات المياه المؤدية لمدينة التوفيق، والتي تسببت في ضعف وانسداد المواسير ومنع المياه من الوصول لـ 6 عمارات، بالإضافة إلى تطهير جميع خطوط وشبكات المياه.

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وقال اللواء عبد الحميد عصمت: “تلقينا بلاغا من أهالي مدينة التوفيق بالقنطرة شرق عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، وعلى الفور انتقل فنيو وعمال الشركة وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمدينة برئاسة المهندس محمد بهاء الدين، رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة شرق، وإشراف محمد ممدوح، رئيس شبكات القنطرة شرق، وتم اكتشاف انسدد في خط المواسير المؤدي لمدينة التوفيق عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتم وصول المياه للمواطنين مرة أخرى”.

ووجه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، استمرار فعاليات الحملة القومية ترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق" خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمياه، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالخطة القومية لترشيد استهلاك المياه. 

وأوضح أن الهدف من ذلك توصيل رسالة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت: “تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث انتقل فنيو وعمال الشركة إليها فورا وتم إصلاحها في مدة زمنية وجيزة، منها إصلاح كسر مفاجئ في خط 10 بوصة بمدينة فايد، وخط 4 بوصة بمنطقة الرياح بالقنطرة غرب، وخط 10 بوصة بمدينة القصاصين، وخط 6 بوصة بمنطقة المنايف بمدينة أبو صوير، وخط 4 بوصة بمنطقة أبودهشان، وخط 4 بوصة بمنطقة نفيشة”.

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الصرف الصحى الاسماعيلية ترشيد استهلاك المياه عبد الحميد عصمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى

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