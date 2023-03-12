%4.3 انخفاضا في حوادث الحريق بمصر عام 2022

بلــغ عــدد حـــوادث الحريق عـــلى مستوى الجمهوريــة 49341 حادثـة عــام 2022 ،مقابــل51533 حادثة عـام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.3%، وذلك وفقا لـ التقرير السنوى لحوادث الحـريق في مصر عام 2022 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكان من أهم مؤشراته ما يلى :

وفقـــاً للحــالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 11470حـــادثة بنسبة 23,2%، يليــه الحريق بسبب الإهمال بعــدد 5562 حــادثة بنسبــة 11,3% خلال عام 2022 .

أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ إلخ .. ) بعدد 14479 حادثة بنسبة 29.3% ، الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 9407 حادثة بنسبة 19.1% من إجمالي مسببات الحريق.

• جاءت الأرض الفضاء ( القمامة والمخلفات ) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد21500 حادثة بنسبة 43.6% ، يليها المبانى السكنية بعدد 17029 حادثة بنسبة 34.5% من إجمالي حوادث الحريق.

• على مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5840 حادثة بنسبة 11,8% ، يليها محافظة الجيزة بعدد 4157 حادثة بنسبة 8.4% ، وفى المرتبـة الأخــيرة محـــافظـة شمـال سيناء بعدد 104 حادثة وبنسبة 0,2% من إجمالي حوادث الحريق.

• على مستوى شهور السنة سجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحوادث الحريق علي مستوي شهور السنة بعدد 6147 حادثـة بنسبـة 12,5% ،يليــه شهـر يونيو بعدد 4981 حادثـة بنسبــة 10.1% وأخيراً شهر فبراير بعدد 3133 وبنسبة 6.3% من اجمالي حوادث الحريق.

• بلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 203 متوفى عام2022 مقابل 252 متوفى عام2021 بنسبة انخفاض قدرها 19.4% عن عام 2021، بلغ عدد المصابين 855 مصاب عام 2022 مقابل 824 مصاب عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.8% عن عام 2021.