طارق السيد يعلن سرقة فيلا محمد صلاح في التجمع

تعرّض الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، للسرقة اليوم الأحد، حيث سُرقت الفيلا الخاصة به في منطقة التجمع.

وكتب طارق السيد، نجم منتخب مصر والزمالك السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفيلا الخاصة بمحمد صلاح تعرّضت للسرقة.

ليفربول يخسر من بورنموث ومحمد صلاح يهدر ركلة جزاء

من جانب آخر حقق فريق بورنموث فوزًا مستحقًا على ضيفه ليفربول بنتيجة 1-0، في الدورين الإنجليزي، وأهدر الدولي المصري محمد صلاح، أول ضربة جزاء لصالح الريدز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء أمام بورنموث في الدقيقة 68 كادت أن تمنح فريقه هدف التعادل، لكنه أضعها بعد تسديدها بجوار القائم الأيسر.

وحقق محمد صلاح رقمًا قياسيًا سلبيًا في مسيرته، بعد إهدار ركلة الجزاء ضد بورنموث.

وأصبحت ركلة جزاء بورنموث، الركلة الأولى التي يسددها محمد صلاح خارج الشباك والـ 3 خشبات (القائمان والعارضة)، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتصدى الحراس من قبل لركلتي جزاء لـ محمد صلاح كانا بين القائمين، فيما أحرز بقية الركلات الجزائية، وكانت ركلة الجزاء ضد بورنموث، الاستثناء في سجل “مو” الدقيق في تنفيذ ركلات الجزاء.