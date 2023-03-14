منتجات إستراتيجية لأول مرة بمصر.. صدى البلد داخل مجمع الأسمدة الأزوتية التابع لـ شركة النصر للكيماويات الوسيطة

تعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واحدة من أكبر الصروح الرائدة والمتخصصة في الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة والغازات الصناعية والطبية التابعة في مصر والمنطقة.

وتشكل شركة النصر للكيماويات الوسيطة قلعة صناعية كبري ضمن مشروعات قومية عملاقة لتأمين احتياجات الدولة من الصناعات الإستراتيجية والحيوية، ودعم مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي أرض مصر.

مجمع الأسمدة الأزوتية التابع لـ شركة النصر للكيماويات الوسيطة

شركة النصر للكيماويات الوسيطة

أنشئت شركة النصر للكيماويات الوسيطة عام 1972، وهي شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التي تعمل في نفس المجال في الشرق الأوسط، وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها.

شركة النصر للكيماويات الوسيطة

أبورواش

وتتكون شركة النصر للكيماويات الوسيطة من 47 مصنعاً لإنتاج الكيماويات والأسمدة، ففي المقر الرئيسي للشركة يوجد مجمع إنتاج الكيماويات بأبو رواش يوجد 23 مصنع وهم:

4 مصانع تنتج الكلور اللازم لتعقيم مياه الشرب.

7 مصانع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية والمصانع المختلفة.

4 مصانع لإنتاج المبيدات الزراعية الآمنة.

4 مصانع لإنتاج المبيدات الحشرية المنزلية المختلفة.

مصنع لإنتاج الفيبرجلاس لخدمة مصانع الشركة والقطاعات المدنية الأخرى بالدولة.

مصنع فوق أكسيد الهيدروجين بتركيز 50 % ويستخدم في صناعة المنسوجات والورق وفى العديد من الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.

مجمع الأسمدة الأزوتية التابع لـ شركة النصر للكيماويات الوسيطة

كوم أوشيم بالفيوم

وللشركة فرع ثاني وهو مجمع إنتاج الكيماويات والأسمدة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم والذى بدء في إنشائه عام 2004 ويشتمل على 9 مصانع الآتية:

مصنعان لإنتاج الشبة السائلة والصلبة.

5 مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والبوتاسيومية / وحامض الفوسفوريك بطاقة إجمالية "300 ألف طن" سنوياً.

صنعان لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة (300) ألف طن في العام .

مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة

مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة افتتحه الرئيس السيسي في 7 أغسطس عام 2019، وذلك لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصري بتصنيعه في صورة أسمدة فوسفاتية بمعايير وجودة عالمية.

ويتكون المجمع من:

5 قطاعات رئيسية بإجمالي 9 مصانع ومرافق صناعية، بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر ورصيف بحرى متخصص لتصدير الأسمدة السائلة والصلبة.

القطاع الأول مصانع حامض الكبريتيك المركز وتوليد الطاقة الكهربائية

2 مصنع لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة قدرها 1.25 مليون طن / عام.

2 توربينة بخارية لتوليد الطاقة الكهربائية ذاتياً بطاقة قدرها 46 ميجاوات . ساعة.

القطاع الثاني مصانع حامض الفوسفوريك التجاري والنقي

2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك التجاري بطاقة إجمالية 800 ألف طن / عام.

2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي" ولأول مرة في مصر" بطاقة سنوية 150 ألف طن.

وحدة معالجة حامض الفلوروسيليسك بطاقة 600 طن / يوم .

القطاع الثالث مصنع الأسمدة تامة الذوبان

- وهو مصنع لإنتاج سماد الداب والماب البللورى تام الذوبان في الماء "ولأول مرة في مصر" بطاقة 100 ألف طن /عام.

القطاع الرابع مصانع الأسمدة المحببة

مصنع سماد الداب المحبب بطاقة 400 ألف طن سنوياً.

مصنع سماد ثلاثى سوبر الفوسفات المحبب بطاقة سنوية قدرها 250 ألف طن.

القطاع الخامس المرافق الصناعية و الوحدات الإدارية والخدمية ومنها

2 محطة تحلية مياه البحر بطاقة 48000 م3 / يوم قابلة للتوسع لتصبح 64000 م3/يوم لمجابهة التوسعات المستقبلية.

رصيف بحرى متخصص لتخزين وتحميل سماد ثلاثي سوبر الفوسفات المحبب وسماد الداب المحبب "صب" وسماد الماب/الداب البللورى كامل الذوبان "المعبأ" وحامض الفوسفوريك التجاري والنقي ونترات النشادر الجيرية.

مجمع الأسمدة الأزوتية التابع لـ شركة النصر للكيماويات الوسيطة

صدى البلد في جولة داخل مجمع الأسمدة الأزوتية

كان لـ صدى البلد جولة داخل صرح جديد من صروح القوات المسلحة لخدمة التنمية وهو مجمع الأسمدة الأزوتية والذي يقع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة والذى يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الأزوتية وقد قام بتنفيذ هذا المجمع تحالف شركتي تيسن كروب الألمانية وبتروجيت المصرية، والمصانع هي:

مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة 400 ألف طن / عام.

مصنع انتــاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن/سنوياً.

​مصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300 ألف طن/عام.

مصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة 165 ألف طن/سنوياً

مصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة 200 ألف طن / عام.

مصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية بطاقة 300 ألف طن / عام "ولأول مرة فى مصر".

وبإنشاء مصانع مجمع الأسمدة بالعين السخنة إضافة إلى مصانع الأسمدة الموجودة بمجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم يبلغ الإنتاج الإجمالي للشركة من الأسمدة ما يقرب من مليون و 720 ألف طن سنوياً من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية والأزوتية وذلك لخدمة قطاع الزراعة بمصر، ولتصدير الفائض إلى نحو 56 دولة.

مجمع الأسمدة الأزوتية التابع لـ شركة النصر للكيماويات الوسيطة

6000 فرصة عمل

وبإفتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية الجديد بالعين السخنة تكون شركة النصر للكيماويات الوسيطة وفرت ما يقرب من 6000 فرص عمل مباشرة بالشركة، معظمهم من شباب الخريجين، ومختلف التخصصات، ومن جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة بالإضافةِ إلى توفير ما يقرب من 20000 فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال التركيبات وتوريد الخامات وتصنيع المعدات المحلية وأعمال النقل والتوزيع للمنتجات.

المحافظة على سلامة البيئة

رُوعي عند تصميم مصانع الشركة كأسبقية أولى الحفاظ على سلامة البيئة ومنع أي إنبعاثات ضارة من المصانع والتوافق مع الإشتراطات البيئية طبقاً للمعايير العالمية، حيث قامت الشركة بالعديدِ من الإجراءات البيئية وإضافة المعدات اللازمة من أبراج إمتصاص وفلاتر لمنع الإنبعاثات الغازية والصلبة ، مما نتج عنه تحسين بيئة العمل والبيئة المحيطة.

وتقوم معامل مراقبة الجودة بالشركة بالتحليلِ الدوري لعينات المداخن للتحكم المستمر في الإنبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية وعدم تَجَاوُزِها للحدودِ المسموح بها.

مجمع الأسمدة الأزوتية التابع لـ شركة النصر للكيماويات الوسيطة

كما قامت الشركة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بإعداد الدراسات الفنية لإنشاء محطاتٍ متقدمة لمعالجة الصرف الصناعي بجميع فروع الشركة مما يتيح الحصول على مياه نظيفة ، ويتم إعادة تدويرها والإستفادة بها في العمليات الصناعية توفيراً للمياه، مع إمكانية الإستفادة بالفائض منها في ري المساحات الخضراء، مع عدم الصرف نهائياً، على شبكة الصرف العمومية للمنطقة الصناعية.

وإيماناً بأن الجودة هي طريقُ النجاح لإنتاج مُنْتَجٍ جيد يتمتع بمواصفاتٍ وجودةٍ عالية ؛ تُولِى الشركة إهتماماً بالغاً بموضوعات الجودة، حيث تَحَّصَلتْ الشركة، على شهادات الجودة التالية من مؤسسة

T U V العالمية:

شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001

شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001

شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001

كما تحصلت الشركة على شهادة المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO 17025 من المجلس الوطني للإعتماد EGAC

حصول منتجات الشركة على علامة الجودة المصرية من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.