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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في الغربية.. حماة الوطن ينظم الملتقى التدريبي لتأهيل الكوادر الشعبية للمشاركة الإيجابية

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

دشن حزب حماة الوطن بمركز زفتى بمحافظة الغربية، برئاسة مسعد الشيخ الملتقى التدريبي لتأهيل الكوادر الشعبية للمشاركة الإيجابية، وذلك تطبيقاً لبروتوكول التعاون بين حزب حُماة الوطن وبين وزارة الشباب والرياضة.

 

ويأتي هذا الملتقي تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، وتعليمات اللواء أحمد يحيى، أمين الحزب بالغربية، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والمستشار عزيز الشهاوى، رئيس قطاع زفتى والسنطة.

 

وافتتح "يحيى" الملتقى التدريبي بمقر مركز شباب زفتى، بحضور د. محمد حجازي شريف، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، ود. تامر حجاب، أمين المجالس المحلية والنيابية بالمحافظة، وعبدالرحمن العرباوي، وكيل أول وزارة التنمية المحلية الأسبق، والمستشار عبدالحي إسماعيل عبدالحي، أمين التدريب والتثقيف بزفتى.

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وبعد كلمة الافتتاح التى ألقاها اللواء أحمد يحيى والتي قام خلالها بتأبين ابن أمانة مركز زفتى وفقيد الشباب فتحي فودة، أشار النائب إلى يوم الشهيد، وما قدمه أبناء مصر من ضريبة الدم ليحيا هذا الوطن.

 

وتحدث د. محمد حجازي عن مفهوم الدولة وأركانها قانوناً، والتنظيم الإداري والمحلي مركزيا ولا مركزيا.

وأشار عبدالرحمن العرباوي إلى أهمية دور المجالس المحلية، وكيفية إدارتها.

 

ومن المقرر استكمال هذا الملف التدريبي في جلسة أخرى تحدد قريباً، ليحاضر بها كل من د. تامر حجاب، والمستشار عبدالحي إسماعيل.

 

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مركز زفتى مركز شباب حزب ح ماة الوطن الغربية مجلس النواب المجالس المحلية وزارة التنمية المحلية

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