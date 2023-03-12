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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 5 محال و3 ورش مخالفة في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم غلق5  محلات و3 ورش لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 10 محلات تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

رئيس المحلة: غلق 3 محلات و3 ورش لمخالفة المواعيد الرسمية

وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.

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وأكد رئيس  المدينة على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة ، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

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