تصميم غريب وجريء.. غادة عادل تثير ضجة بظهورها| شاهد

شاركت الفنانة غادة عادل متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت غادة عادل مرتدية جيب أنيقة ولافتة باللون النحاسي، وتميزت بتصميم جريء، ونسقت معها توب بسيطا باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عادل في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت غادة عادل أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتتناسب مع ظهورها المميز.

وإليكم صور غادة عادل