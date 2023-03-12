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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال يكتسح فولهام بثلاثية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

اكتسح فريق أرسنال نظيره فولهام، بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تقدم أرسنال عن طريق جابرييل دي سانتوس في الدقيقة 21، ثم أضاف مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 26.

واختتم ثلاثية الشوط الأول لفريق أرسنال اللاعب أوديجارد في الدقيقة 45+2.


وجاء تشكيل آرسنال كالتالي: 


حراسة المرمى: رامسديل.
خط الدفاع: وايت - ساليبا - جابرييل - زينشينكو.
خط الوسط: تشاكا - بارتي - أوديجارد.
خط الهجوم: ساكا - مارتينلي - تروسارد.

ويتصدر آرسنال ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، بينما يتواجد فولهام في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

أرسنال فولهام الدوري الإنجليزي تشكيل ارسنال ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي

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