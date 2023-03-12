محافظ الإسكندرية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمدخل سموحة

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض "أهلا رمضان" الكائن بجوار مبني ديوان محافظة الإسكندرية الجديد طريق أبيس مدخل سموحة، والذي يمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وجميع الأجهزة المعنية.

وقال المحافظ إن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تم افتتاحها خلال الأشهر والأيام الماضية وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

وأكد اللواء محمد الشريف أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة الإسكندرية تشهد تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين.

وأوضح الشريف أن المعرض يضم سلعة أساسية واستراتيجية تقل عن مثيلاتها بالسوق، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

من الجدير بالذكر أن السلع المطروحة داخل المعرض تأتي بتخفيضات كبيرة؛ حيث بلغ سعر كيلو الأرز الحر 17 جنيه بدلا من 26 جنيه، والأرز المدعم 14 جنيه بدلا من 16 جنيه، وسعر كيلو السكر 18 جنيه بدلا من 22 جنيه، وسعر زيت حلوة وتبارك 700 جرام 43 جنيه بدلا من 45 جنيه، وزيت كنزي 700 جرام 40 جنيه بدلا من 45 جنيه، وزيت المميز 600 جرام 32 جنيه بدلا من 35 جنيه، وسعر اللحم البلدي 230 جنيه بدلا من 280 جنيه، واللحم السوداني 190 جنيه بدلا من 220 جنيه، وسعر ربع كيلو شاي الخواجة 27 جنيه بدلا من 33 جنيه، وسعر ثمن كيلو شاي الخواجة 14 جنيه بدلا من 17 جنيه، بالإضافة إلي التخفيضات الأخرى على أسعار الفاكهة والخضروات.