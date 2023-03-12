عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخصائي العلاج الطبيعي بالزمالك يلقى محاضرة أمام مؤتمر الطب الرياضي في لندن

صدى البلد

يشارك الدكتور ابراهيم عنبة اخصائي العلاج الطبيعي للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك في أكبر مؤتمر عالمي للطب الرياضي في لندن Isokinetic sports medicine conference 2023، والمقرر انعقاده في شهر مايو المقبل.

ويضم المؤتمر جميع اطباء العظام والعلاج الطبيعي والتأهيل لأغلب الفرق الرياضية من مختلف دول العالم برعاية الفيفا ومنظمة الأيزوكينيتك.

ويعتبر الدكتور ابراهيم عنبة اول اخصائي علاج طبيعي مصري يقوم بالقاء محاضرة في هذا الحدث الكبير خلال نسخته السابقة العام الماضي في ليون فرنسا بإلإضافة لترشيحه لإلقاء محاضرة خلال نسخته المقبلة في لندن شهر مايو المقبل وسوف تكون المحاضرة عن دور وتأثير الطب الرياضي في الارتقاء بأداء لاعبى  كرة القدم داخل قارة افريقيا.

جدير بالذكر ان هذا المؤتمر يعتبر ايقونة مؤتمرات الطب الرياضى فى العالم ويترقبه جميع متخصصى الطب الرياضى كل عام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

لا محالة.. تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن وقوع زلازل مدمرة قريبا

مفاجأة من صديقة «ضحية اعتداء سعد لمجرد» تقلب موازين القضية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الشوط الأول.. إنبي يتقدم على الزمالك بهدف كابو في الدوري

"المركزي": البنوك المصرية ليس لها ودائع أو تعاملات مع "سيليكون فالي" الأمريكي

لأول مرة .. روسيا تفضح أكاذيب أوكرانيا بشأن مفاوضات السلام

اشتري زيرو .. أرخص سيارة تقدمها بيجو في مصر

حارس إنبي يحرم زيزو من هدف التعادل للزمالك

إعدام قاتل محامي كرداسة.. والد المجني عليه: حقنا رجع بالقانون.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متعملوش زيها.. رضوى الشربيني تهاجم زوجة حسن شاكوش

احذر تناول هذه الأكلات في السحور | تفاصيل

شاهد| زفاف أسطوري لـ الأميرة إيمان ابنة الملك عبدالله الثاني

لن تصدق..الروبوتات ستقاتل البشر لصالح جيش هذه الدولة عام 2030

فيديو

أجسام غريبة تظهر بسماء طرطوس.. ما علاقتها بزلازل سوريا ؟ "فيديوجراف"

فقدت بصرها نهائيا .. نهاية مأساوية لقصة البلوجر سارة محمد

عاجل .. سرقة فيلا النجم محمد صلاح بالتجمع الأول والأمن يتحرك

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ