أخصائي العلاج الطبيعي بالزمالك يلقى محاضرة أمام مؤتمر الطب الرياضي في لندن

يشارك الدكتور ابراهيم عنبة اخصائي العلاج الطبيعي للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك في أكبر مؤتمر عالمي للطب الرياضي في لندن Isokinetic sports medicine conference 2023، والمقرر انعقاده في شهر مايو المقبل.

ويضم المؤتمر جميع اطباء العظام والعلاج الطبيعي والتأهيل لأغلب الفرق الرياضية من مختلف دول العالم برعاية الفيفا ومنظمة الأيزوكينيتك.

ويعتبر الدكتور ابراهيم عنبة اول اخصائي علاج طبيعي مصري يقوم بالقاء محاضرة في هذا الحدث الكبير خلال نسخته السابقة العام الماضي في ليون فرنسا بإلإضافة لترشيحه لإلقاء محاضرة خلال نسخته المقبلة في لندن شهر مايو المقبل وسوف تكون المحاضرة عن دور وتأثير الطب الرياضي في الارتقاء بأداء لاعبى كرة القدم داخل قارة افريقيا.

جدير بالذكر ان هذا المؤتمر يعتبر ايقونة مؤتمرات الطب الرياضى فى العالم ويترقبه جميع متخصصى الطب الرياضى كل عام.