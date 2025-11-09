قبل ساعات من انطلاق الاستحقاق الدستوري محافظ الوادي الجديد يتفقد جاهزية لجان انتخابات" النواب" بمركز الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدى نائب المحافظ، اليوم، عددًا من المقرات واللجان الانتخابية بمدينة الخارجة؛ بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على جاهزية اللجان و توافر الدعم اللوجيستي والتنظيمي اللازم ؛ بما يهيئ المناخ الملائم لمشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومى الأثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر الجاري.

حيث تفقد لجان مدارس ( الشهيدة دعاء- الأمل الإبتدائية- ناصر الإعدادية- الوادي بنات) ، مشددًا على المتابعة اللحظية والمرور الدوري على مقار اللجان للتأكد من توافر الخدمات الأساسية، وتوفير سبل الراحة اللازمة للسادة القضاة و الناخبين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على تواجد الأطقم الطبية ومراجعة معدات الحماية المدنية بنطاق اللجان.

جدير بالذكر أن المحافظة تضم دائرتين انتخابيتين وتبلغ الكتلة التصويتية بهما ١٩٤ ألف ٨٧٠ ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنتين عامتين و ٦٠ لجنةً فرعية.