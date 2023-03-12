بـ سجاد وكليم فوة.. كفر الشيخ تشارك في جناح "أيادي مصر"

شاركت محافظة كفر الشيخ بسجاد وكليم فوة الهاند ميد في جناح منصة «أيادي مصر» التابعة لوزارة التنمية المحلية، والمقام بمعرض القاهرة الدولي في دورته الـ 56 في مركز القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023، بحضور الدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شاركت في المعرض بسجاد وكليم فوة الهاند ميد ، الذي افتتحه وتفقده اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والذي يحتوي على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات، مؤكداً أن المحافظة شاركت بالعديد من المعروضات المصنوعة من صوف مودرن، بارز، قطن بيور، شادي طبيعي، قطن مخلط، كتان، قطيفة، رمش، إضافة لأعمال بدوية، إسلامي، وجوبلان، ولوح، ومشيات .

وأكد محافظ كفر الشيخ، حرص القيادة السياسية، ومحافظة كفر الشيخ على دعم الصناعات الصغيرة، ولا سيما الصناعات الحرفية، لما تمثله من أهمية كبرى وتنمية حقيقية في المجالات المختلفة، ولما كانت صناعة السجاد والكليم في مصر على وجه العموم، وفوة على وجه الخصوص تشتهر بشهر عالمية نتيجة جودة الصناعة العالية ودقة المصنعين وحرفيتهم التي لا يوجد لها مثيل في أي مكان آخر.

وقال إن المحافظة تولي اهتماماً شديداً لتلك الصناعة، وقامت المحافظة بالتنسيق مع الشباب والرياضة وفرع المجلس القومي للمرأة بتنظيم دورات لتعليم حرفة السجاد والكليم، والتسويق الإلكتروني للمصنعين، ضماناً لسهولة انتشار الصناعة ومواكبة التقدم التكنولوجي في مجال التسويق.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجودة المنتجات، والحرفية العالية التي يتسم بها مصنعي السجاد والكليم في فوة، والتي تعتبر أحد كنوز محافظة كفر الشيخ، مؤكدًا على حرص المحافظة على دعم وتنمية الصناعة بكل السبل وذلك لأنها تعتبر أحد أهم ركائز التنمية داخل محافظة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لدينا صناعة لها تاريخ، ومخزون كبير لدى الصنايعية، مؤكدا أنه جرى التواصل مع وزارة التضامن لعمل مبادرة للنهوض بالصناعة، والمرحلة الأولى، وتم شراء كل الراكد من السجاد لاستخدامه في منازل سكن لكل المصريين، وهذا في حد ذاته تسويق كبير، وسيتم تدريب عدد من الشباب ليشربوا المهنة من كبار الصنايعية الذين عملوا لمدة تزيد عن 55 سنة فيها، وبروتوكولات ليأخذ السجاد مكانته، إضافة لتوزيع نول على عدد من الشباب والفتيات.