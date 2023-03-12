عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ سجاد وكليم فوة.. كفر الشيخ تشارك في جناح "أيادي مصر"

منصة أيادي مصر
منصة أيادي مصر

شاركت محافظة كفر الشيخ بسجاد وكليم فوة الهاند ميد في جناح منصة «أيادي مصر» التابعة لوزارة التنمية المحلية، والمقام بمعرض القاهرة الدولي في دورته الـ 56 في مركز القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023، بحضور الدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد افتتاح الملتقي الطلاب الثاني بكلية التمريض.. صور

محافظ كفر الشيخ يطمئن على توافر السلع الغذائية بمعرض أهلاً رمضان.. صور

قال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شاركت في المعرض بسجاد وكليم فوة الهاند ميد ، الذي افتتحه وتفقده اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والذي يحتوي على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات، مؤكداً أن المحافظة شاركت بالعديد من المعروضات المصنوعة من صوف مودرن، بارز، قطن بيور، شادي طبيعي، قطن مخلط، كتان، قطيفة، رمش، إضافة لأعمال بدوية، إسلامي، وجوبلان، ولوح، ومشيات .

وأكد محافظ كفر الشيخ، حرص القيادة السياسية، ومحافظة كفر الشيخ على دعم الصناعات الصغيرة، ولا سيما الصناعات الحرفية، لما تمثله من أهمية كبرى وتنمية حقيقية في المجالات المختلفة، ولما كانت صناعة السجاد والكليم في مصر على وجه العموم، وفوة على وجه الخصوص تشتهر بشهر عالمية نتيجة جودة الصناعة العالية ودقة المصنعين وحرفيتهم التي لا يوجد لها مثيل في أي مكان آخر.

وقال إن المحافظة تولي اهتماماً شديداً لتلك الصناعة، وقامت المحافظة بالتنسيق مع الشباب والرياضة وفرع المجلس القومي للمرأة بتنظيم دورات لتعليم حرفة السجاد والكليم، والتسويق الإلكتروني للمصنعين، ضماناً لسهولة انتشار الصناعة ومواكبة التقدم التكنولوجي في مجال التسويق.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجودة المنتجات، والحرفية العالية التي يتسم بها مصنعي السجاد والكليم في فوة، والتي تعتبر أحد كنوز محافظة كفر الشيخ، مؤكدًا على حرص المحافظة على دعم وتنمية الصناعة بكل السبل وذلك لأنها تعتبر أحد أهم ركائز التنمية داخل محافظة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لدينا صناعة لها تاريخ، ومخزون كبير لدى الصنايعية، مؤكدا أنه جرى التواصل مع وزارة التضامن لعمل مبادرة للنهوض بالصناعة، والمرحلة الأولى، وتم شراء كل الراكد من السجاد لاستخدامه في منازل سكن لكل المصريين، وهذا في حد ذاته تسويق كبير، وسيتم تدريب عدد من الشباب ليشربوا المهنة من كبار الصنايعية الذين عملوا لمدة تزيد عن 55 سنة فيها، وبروتوكولات ليأخذ السجاد مكانته، إضافة لتوزيع نول على عدد من الشباب والفتيات.

التنمية المحلية كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ وزير التنمية المحلية الصناعات الحرفية وزيرة البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

لا محالة.. تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن وقوع زلازل مدمرة قريبا

مفاجأة من صديقة «ضحية اعتداء سعد لمجرد» تقلب موازين القضية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد افتتاح الملتقي الطلاب الثاني بكلية التمريض.. صور

محافظ كفر الشيخ يطمئن على توافر السلع الغذائية بمعرض أهلاً رمضان.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح مركز القياس والتقويم.. صور

محافظ كفر الشيخ يعلن وصول 225 ألف شجرة مثمرة.. صور

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع سير الدراسة بمجمع المعاهد النموذجي.. صور

كل نقطة بتفرق.. انطلاق فعاليات الأسبوع المائي في كفر الشيخ| صور

عقب توليه القيادة الفنية.. كرم جابر يقود أول تدريبات كفر الشيخ |صور

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم أوائل مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية.. صور

ترشيحاتنا

عائلي..شاهد أبرز اللقطات من زفاف الأميرة إيمان عبد الله الثاني والملكة رانيا

ننشر أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بطريق السويس الإسماعيلية

الأوقاف: صلاة التراويح بلا مدة محددة.. وآلاف المساجد جاهزة للاعتكاف والتهجد.. فيديو

خلص عليه قدام الناس.. مواطن ينهي حياة زوج شقيقته بالإسكندرية| تفاصيل

دون مضاعفات.. نصائح فعالة لصيام أصحاب الأمراض المزمنة في رمضان

بمناسبة عيد الأم..خصم 38% على موبايل iPhone 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متعملوش زيها.. رضوى الشربيني تهاجم زوجة حسن شاكوش

احذر تناول هذه الأكلات في السحور | تفاصيل

شاهد| زفاف أسطوري لـ الأميرة إيمان ابنة الملك عبدالله الثاني

لن تصدق..الروبوتات ستقاتل البشر لصالح جيش هذه الدولة عام 2030

فيديو

أجسام غريبة تظهر بسماء طرطوس.. ما علاقتها بزلازل سوريا ؟ "فيديوجراف"

فقدت بصرها نهائيا .. نهاية مأساوية لقصة البلوجر سارة محمد

عاجل .. سرقة فيلا النجم محمد صلاح بالتجمع الأول والأمن يتحرك

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ