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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداداً لإستقبال شهر رمضان ..محافظ أسوان يتفقد قافلة السلع الغذائية بإجمالى 3 آلاف كرتونة

قافلة السلع الغذائية
قافلة السلع الغذائية بأسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد قافلة السلع والمواد الغذائية بإجمالى 3 ألاف كرتونة والتى تقوم بتوفيرها الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام ، بجانب أسامة حسين مدير عام الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة

ويأتى تنظيم القافلة ضمن إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المعظم وتحت مظلة مبادرة " الناس لبعضهم " وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية. 

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محافظ أسوان يتابع تنظيم معارض كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

قافلة السلع الغذائية 

وخلال جولته التفقدية للقافلة أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمسئولى الجمعية بزيادة أعداد السلع من السكر والأرز داخل كرتونة المواد الغذائية والتى تضم فى محتوياتها الزيت والمسلى والدقيق والمكرونة والصلصة والملح والبلح والعصير على أن يتم توزيعها على المستحقين من الأسر المتعففة والأكثر إحتياجاً.

وأشاد محافظ أسوان بجهود منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى ومن بينها الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بقيادة هناء إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والذى لا يقتصر دورها فقط فى هذا المجال ، ولكن فى العديد من المجالات الأخرى. 

وخاصة جهودها المتميزة لإعادة إعمار وإنشاء وترميم المنازل التى تضررت من السيول ، وتنظيم القوافل الطبية الشاملة لجميع التخصصات بالتعاون مع مديرية الصحة ، وكذا تنظيم قوافل التوعية الصحية والبرامج الثقافية للأطفال والأسرة ليجسدوا بذلك ملحمة نموذجية مشرفة من التكامل والتكاتف بين الجهود الحكومية والمجتمعية .

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معارض 

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم معارض مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" للرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن جهود الدولة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين بالمساهمة فى رفع العبء عن كاهلهم، ويأتى تنظيم هذه المبادرة بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع الإستهلاكية والأساسية والغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. 

وكلف محافظ أسوان مسئولى التموين والمحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية للإطمئنان المستمر والمتابعة الميدانية على جودة المعروضات وتوافرها بكميات كبيرة ومناسبة داخل المعارض والمجمعات الإستهلاكية ، مشدداً على أهمية الإستفسار من المواطنين بمدى رضاهم عن المنتجات المعروضة ، مع مواصلة تقديم كافة التسهيلات بهذه المعارض لتلبية إحتياجات المواطنين من المتطلبات والسلع المختلفة.

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