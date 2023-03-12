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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 27.3 مليار جنيه تعويضات خلال 2022

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الرقابة المالية أن شركات التأمين سددت 27.3 مليار جنيه تعويضات خلال عام 2022، مقابل 23.4 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بزيادة 16.7%.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2022  ارتفاع قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين خلال 2022 إلى 56.2 مليار جنيه مقارنة 47.5 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بنمو 18.5%.

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وأظهر تقرير الرقابة المالية إرتفاع إجمالي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 153.3 مليار جنيه مقارنة بـ 130.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 17.1%.

560.1 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاع غير المصرفي

وبلغت إجمالي التمويلات الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية نحو 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 54.4% منها، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي وبلغت حوالي 15.7%، ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بنسبة 9.5%، يليها أرصدة التمويل متناهي الصغر والتي تمثل 7.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه حجم الأوراق المخصمة بنسبة 5.6%، ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي حجم التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 2.4%.

الرقابة المالية شركات التأجير التمويلي التمويل العقاري شركات التأمين التامين

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