عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترقب حذر.. انتخابات الرئاسة الأمريكية تحدد مستقبل أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن فوز مرشح جمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 سيثير تساؤلات حول الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.

وأوضحت  “ذا هيل”، أن “المحافظون المقتنعون إنهم يدعمون مسار ترامب، لكنهم يريدون أن يروا زعيمًا أكثر تحفظًا، وربما حتى مهذبًا. والقائد بينهم هو الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة والحاكم السابق لجنوب كارولينا، نيكي هايلي، وإذا وصلت هايلي إلى البيت الأبيض، هل ستدافع عن الدعم غير المشروط لأوكرانيا؟”

وقالت: “سيلتزم الحزب الجمهوري بقيادة هايلي بمبادئ القومية الاقتصادية والانعزالية، ويدحض أيضًا نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن”.

بسبب كراهية بوتين .. سيمور هيرش يوضح "أغبى” قرارات أمريكا منذ سنوات

أسوأ مخاوف كييف تتحقق.. أمريكا تستعد للتخلي عن دعم أوكرانيا

كما أشادت بفرص فوز الجمهوري، وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، وكلاهما جزء من مجموعة من المحافظين الراديكاليين وأنصار ترامب.

وأضافت  “ذا هيل”، أنه “من بين الجمهوريين، سيكون هناك أيضًا معارضون مشهورون لترامب بين الناخبين، مثل حاكم نيو هامبشاير كريس سونونو”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، عن علامة على توقف وشيك للمساعدات الغربية لـ أوكرانيا، حيث يتوقع الحزب الجمهوري، الذي وبخ الديموقراطيين لدعمهم المفرط لـ كييف، هزيمة الحزب الديمقراطي في أمريكا.

وقالت الصحيفة: "يعتزم الحزب الجمهوري الأمريكي جعل الدعم لأوكرانيا أحد الموضوعات الرئيسية في حملته الانتخابية. ومن غير المحتمل ألا يسمع الديموقراطيون اتهامات بأنهم ينفقون الأموال بلا تفكير على أوكرانيا، في حين أنهم يفتقرون بشدة إلى دعم السكان داخل الولايات المتحدة ".

وتوصلت الصحيفة إلى هذا الاستنتاج بناءً على خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية ماريلاند للمحافظين اليمينيين، حيث التقط البيت الأبيض بالفعل هذه الإشارات، وتم الشعور بالقلق بشأن هذه المشكلة أيضًا في خطاب نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في ميونيخ.

الانتخابات الرئاسية البيت الأبيض الحزب الجمهوري ترامب فلوريدا بايدن أوكرانيا بومبيو جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن كولر بعد الخسارة من صن داونز

مفاجأة صادمة بشأن قائمة مسروقات فيلا محمد صلاح|تفاصيل

موضوعات متعلقة

روسيا تكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي على سوريا

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

بسبب كراهية بوتين .. سيمور هيرش يوضح "أغبى” قرارات أمريكا منذ سنوات

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

ملياردير أمريكي يحذر من عواقب وخيمة بعد انهيار بنك سيليكون فالي

ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن مساعدة أوكرانيا لمهاجمة شبة جزيرة القرم

الكونجرس الأمريكي: موازنة بايدن غير جادة.. ويجب حل مشكلة الدين بشكل عاجل

لا شروط مسبقة.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات سلام مع روسيا

ترشيحاتنا

الكويت: انهيار وادي السيلكون له تأثير ضئيل على البنوك المحلية

تحذير عاجل من الأرصاد.. كتل هوائية ساخنة من الصحراء الغربية تضرب مصر

لبنان.. السماح لمحققين أوروبيين بحضور استجواب محافظ البنك المركزي

مفاجآت جديدة عن سرقة فيلا محمد صلاح.. فيديو

أتربة ورياح.. تقلبات في حالة الطقس خلال 48 ساعة

ترقب حذر.. انتخابات الرئاسة الأمريكية تحدد مستقبل أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهواء يتحول لكهرباء بعد اكتشاف هذا الإنزيم.. تفاصيل الدراسة المثيرة

زعلتى رضوى وفرحتى الفرعون.. تعليقات صادمة لـ زوجة شاكوش بعد سجدتها

أطعمة تساهم في زيادة تدفق الدم إلى الأوعية الدموية

في اليوم العالمي للقيلولة.. أعرف مخاطرها على الصحة

فيديو

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

لغز ضبط البلوجر آية إيهاب بمخدرات قيمتها 9 ملايين وزواجها العرفي.. تفاصيل

انخفضت 30 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض

أجسام غريبة تظهر بسماء طرطوس.. ما علاقتها بزلازل سوريا ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ