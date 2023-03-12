ترقب حذر.. انتخابات الرئاسة الأمريكية تحدد مستقبل أوكرانيا

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن فوز مرشح جمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 سيثير تساؤلات حول الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.

وأوضحت “ذا هيل”، أن “المحافظون المقتنعون إنهم يدعمون مسار ترامب، لكنهم يريدون أن يروا زعيمًا أكثر تحفظًا، وربما حتى مهذبًا. والقائد بينهم هو الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة والحاكم السابق لجنوب كارولينا، نيكي هايلي، وإذا وصلت هايلي إلى البيت الأبيض، هل ستدافع عن الدعم غير المشروط لأوكرانيا؟”

وقالت: “سيلتزم الحزب الجمهوري بقيادة هايلي بمبادئ القومية الاقتصادية والانعزالية، ويدحض أيضًا نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن”.

كما أشادت بفرص فوز الجمهوري، وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، وكلاهما جزء من مجموعة من المحافظين الراديكاليين وأنصار ترامب.

وأضافت “ذا هيل”، أنه “من بين الجمهوريين، سيكون هناك أيضًا معارضون مشهورون لترامب بين الناخبين، مثل حاكم نيو هامبشاير كريس سونونو”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، عن علامة على توقف وشيك للمساعدات الغربية لـ أوكرانيا، حيث يتوقع الحزب الجمهوري، الذي وبخ الديموقراطيين لدعمهم المفرط لـ كييف، هزيمة الحزب الديمقراطي في أمريكا.

وقالت الصحيفة: "يعتزم الحزب الجمهوري الأمريكي جعل الدعم لأوكرانيا أحد الموضوعات الرئيسية في حملته الانتخابية. ومن غير المحتمل ألا يسمع الديموقراطيون اتهامات بأنهم ينفقون الأموال بلا تفكير على أوكرانيا، في حين أنهم يفتقرون بشدة إلى دعم السكان داخل الولايات المتحدة ".

وتوصلت الصحيفة إلى هذا الاستنتاج بناءً على خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية ماريلاند للمحافظين اليمينيين، حيث التقط البيت الأبيض بالفعل هذه الإشارات، وتم الشعور بالقلق بشأن هذه المشكلة أيضًا في خطاب نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في ميونيخ.