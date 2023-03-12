صفاء الطوخي تكشف أسرارا عن والدها مع منى الشاذلي الخميس

تحل الفنانة الكبيرة صفاء الطوخي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة الخميس المقبل، على قناة cbc.

وخلال الحلقة تكشف الطوخي أسرارًا جديدة عن حياة والدها الكاتب عبد الله الطوخي ووالدتها الكاتبة الكبيرة فتحية العسال.

و تتحدث عن الفترة التي قضتها والدتها في المعتقل وكيف نقلت تلك التجربة في مسلسل "سجن النسا" الذي كشف تفاصيل خاصة عن حياة السجينات خلف الأسوار.

وعن مسيرتها في عالم الفن، تروي الطوخي عن كواليس مشاركتها في مسلسل "أم العروسة"، وأحدث أعمالها التي ستعرض في شهر رمضان المقبل.

وفى جزء ثان من الحلقة، يكشف فريق من الباحثين عن تفاصيل دراسة علمية مهمة تتعلق بكشف المزيد عن أسرار التحنيط وعن المواد المستخدمة في التحنيط. وعن علاقة كل مادة منها بجزء معين في الجسد وعن بيزنس التحنيط وحركة التجارة بين مصر والعالم.

ويكشف فريق البحث المكون من الأساتذة "محمود محمد بهجت أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية ومحمد إبراهيم محمد المشرف على معمل الكروماتوجرافي في شبكة المعامل المركزية والتميز بالمركز القومي للبحوث"، كواليس الدراسة التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية.