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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

معسكر تدريبي لطلاب كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة أسوان

معسكر تدريبي لطلاب
معسكر تدريبي لطلاب كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة أسوان

نظمت كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة أسوان معسكرا تدريبىا للفرقة الثانية، تحت شعار" الخدمة الإجتماعية والتغيرات المناخية" والذي أقيم تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

فيما تم تنظيم المعسكر بإشراف من الدكتور محمد سيد دندراوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة نبيلة لطفى منسق عام المعسكر التدريبى، والدكتورة رشا عبد التواب مشرف الفرقة الثانية ، وبحضور الدكتور على عباس دندراوى نائب رئيس الجامعة السابق لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وكذا أعضاء هيئة التدريس بالكلية الدكتور عبد اللاه صابر، والدكتور حمادة رجب، والدكتور أحمد حسن، فضلاً عن معاونى أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية . 

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معسكر تدريبى

وتهدف فعاليات المعسكر التدريبى لتعزيز روح الإنتماء والولاء لدى الطلاب وتعريفهم بالمشروعات القومية التى تتم على أرض محافظة أسوان عاصمة الثقافة والإقتصاد والشباب الإفريقى. 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سيد دندراوى وكيل كلية الخدمة الإجتماعية بأنه بدأت فعاليات المعسكر بالسلام الوطنى ، أعقبه تنظيم عدة أنشطة طلابية تخدم البيئة منها التشجير والخدمة العامة، علاوة على مجموعة من الجوانب الرياضية والثقافية وإقامة ندوة تعريفية عن المشروعات القومية التى تنفذها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

واختتم اليوم بتكريم المتميزين من الطلاب المشاركين بالمعسكر التدريبى ، بجانب إلتقاط الطلاب بعض الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الإجتماعية .

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فعاليات متنوعة

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم معارض مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" للرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن جهود الدولة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين بالمساهمة فى رفع العبء عن كاهلهم، ويأتى تنظيم هذه المبادرة بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع الإستهلاكية والأساسية والغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. 

وكلف محافظ أسوان مسئولى التموين والمحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية للإطمئنان المستمر والمتابعة الميدانية على جودة المعروضات وتوافرها بكميات كبيرة ومناسبة داخل المعارض والمجمعات الإستهلاكية ، مشدداً على أهمية الإستفسار من المواطنين بمدى رضاهم عن المنتجات المعروضة ، مع مواصلة تقديم كافة التسهيلات بهذه المعارض لتلبية إحتياجات المواطنين من المتطلبات والسلع المختلفة.

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