أخبار السيارات| فرصة 5 سيارات جديدة تحت 400 ألف جنيه.. سعرها 45 ألف جنيه.. أرخص عربيات كوري زيرو

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الكورية، والتي اكتسبت مكانة كبيرة نسبة إلى الاداء الاعتمادي، بالاضافة إلى قلة الاعطال، إلى جانب التجهيزات الفنية المقدمة على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، وايضا الفئات الخاصة بكل شركة.

يرغب الكثير في اقتناء سيارة لايزيد سعرها عن 45 الف جنيه، إلى جانب أن تكون نسخة اعتمادية، وقليلة الاعطال، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها وبسعر مناسب، وسهولة شرائها وبيعها مرة اخرى.

تشكل الفئة السعرية أهمية كبيرة للمقبلين على شراء سيارة جديدة، ويتوقف ذلك بحسب الامكانيات المالية الخاصة بكل شخص، اضافة إلى مستوى الدخل وايضا طرق السداد، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات جديدة تحت فئة الـ 400 الف جنيه.

تعتبر السيارة جيب جراند شيروكي واحدة من اقوى سيارات الدفع الرباعي في مصر، حيث اكتسبت شهرة واسعة نسبة إلى هذا الامر، إلى جانب التقنيات الفنية المتطورة، بالاضافة إلى التجهيزات المستخدمة داخليًا، وبرامج الحماية والامان، مع هيكلها الخارجي من الفئة الرياضية SUV.

تتصدر السيارة بيجو 301 قائمة السيارات الأرخص سعرًا ضمن قائمة إصدارات الشركة الفرنسية، وتعد تلك النسخة واحدة من أشهر طرازات شركة بيجو داخل السوق المصري، حيث تقدم بإطلالة خارجية من عائلة السيدان، بالاضافة إلى طرحها عبر فئتين من التجهيزات موديلات 2023.