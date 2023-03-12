انجز مشاويرك .. سيارة سعرها 45 ألف جنيه |صور

يرغب الكثير في اقتناء سيارة لايزيد سعرها عن 45 الف جنيه، إلى جانب أن تكون نسخة اعتمادية، وقليلة الاعطال، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها وبسعر مناسب، وسهولة شرائها وبيعها مرة اخرى.

وتجتمع هذه الصفات في النسخة فيات شاهين لاغلب موديلاتها، ولعل النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع تعود إلى موديلات 1999، حيث تم رصدها عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارات عبر الانترنت بهذا السعر.

سيارة فيات شاهين

جاءت السيارة فيات شاهين موديل 1999 بحالة خارجية جيدة يشمل الطلاء واعمال السمكرة، كما تظهر بمصابيح امامية قياسية اقرب إلى المستطيلة، مدعومة باشارات ضوئية جانبية، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية تتوسطها علامة T الشهيرة.

وبالطبع السيارة فيات شاهين موديل 1999 هي سيارة رباعي الابواب، مع باب خلفي خامس يضم سعة التخزين الخاصة بالحقيبة، بالاضافة إلى عجلات 15 بوصة، وصاد أمامي وخلفي باللون الاسود، مع بروز قليلة، ومرايات جانبية عادية باللون الاسود التقليدي.

وجاءت التفاصيل الخاصة بتلك النسخة مؤكدة على حالة الفبريكا للدواخل وخاصة الحوض والشنطة، بالاضافة إلى وجود زجاج كهربائي امامي، مع فرش جلد، وجنوط، ومن المعرض عن السيارة تمتعها بمساحة داخلية تتسم بالرحابة حيث تتسع لـ 5 افراد، إلى جانب وجود نظام صوتي ترفيهي.

القدرات الفنية للسيارة فيات شاهين

وتعتمد السيارة فيات شاهين موديل 1999 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، بقوة قدرها 82 حصانا، بالاضافة إلى ناقل سرعات مكون من 5 نقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.