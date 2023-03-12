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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ديهاتسو شاريد .. سيارة شبابية و بـ 45 الف جنيه|صور

ديهاتسو شاريد موديل
ديهاتسو شاريد موديل 1990

تتعدد الاصدارات المقدمة من شركة دايهاتسو اليابانية داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، بينما تتصدر تلك الطرازات المنصات الخاصة ببيع وشراء السيارات عبر الانترنت، أشهرها من الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، أو من عائلة الهاتشباك.

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ديهاتسو شاريد موديل 1990

 السيارة ديهاتسو شاريد موديل 1990

 

وتعتبر السيارة ديهاتسو شاريد موديل 1990 واحدة من اشهر سيارات الهاتشباك، والتي حققت شعبية كبيرة في فترة التسعينات، نسبة إلى تصميمها العصري، بالاضافة إلى قدراتها الفنية في هذه الفترة، إلى جانب عده مقاومات اخرى.

ديهاتسو شاريد موديل 1990

وظهرت احد سيارات ديهاتسو شاريد موديل 1990، عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة ببيع وشراء السيارات، وقام مالك هذه النسخة بعرضها للبيع بقيمة سعرية قدرها 45 الف جنيه، وتعمت السيارة بطلاء خارجي جديد، مع حالة خارجية مميزة.

ديهاتسو شاريد موديل 1990

كما ظهرت السيارة ديهاتسو شاريد موديل 1990 المطروحة للبيع، بواجهة امامية حادة، وشبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط سبور تجمع بين اللون الفضى والاسود، ذات تصميم هندسي انيق، وتقدم السيارة بمصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي.

ديهاتسو شاريد موديل 1990

وتعمل السيارة ديهاتسو شاريد بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مدعوم بناقل حركة يدوي "مانيوال"، بينما تضم من الداخل مقصورة تتسه لـ 4 أو 5 افراد، بالاضافة إلى وجود نظام ترفيهي وصوتي، وقفل مركزي للابواب، مع تجديدات تتعلق بـ"عفشة" السيارة كما هو مذكور، وزجاج بتحكم يدوي لجميع النوافذ.

ديهاتسو شاريد موديل 1990
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