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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

تصريحات عاجلة من رئيس الوزراء البريطاني بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي

صدى البلد

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن بريطانيا تعمل على إيجاد حل للحد من الضرر المحتمل على الشركات نتيجة انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية وفرعه في بريطانيا.

 

وأضاف سوناك: "نعمل لإيجاد حل يؤمن السيولة التشغيلية للأفراد واحتياجات التدفق النقدي".

 

وعلى جانب آخر، قال صندوق النقد الدولي، الأحد، إنه يتابع تطورات انهيار بنك سيليكون فالي وتداعياته على الاستقرار المالي.

 

وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قال صندوق النقد الدولي، إنه يراقب عن كثب التطورات والمخاطر المالية المحتملة من انهيار بنك سيليكون فالي.

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وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن انهيار بنك سيليكون فالي حدث بسبب انخفاض قيمة الأصول في الميزانية العمومية للمنظمة، والذي كان نتيجة سياسة زيادة معدل الخصم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

 

وأوضحت يلين، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "مشاكل هذا البنك تشير إلى أننا في بيئة معدلات خصم مرتفعة. الأصول التي يحتفظ بها، وكثير منها من الخزينة أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المدعومة من الحكومة، فقدت قيمتها السوقية".

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