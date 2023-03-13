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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد سرقة فيلا محمد صلاح.. مفاجأة في تفريغ كاميرات المراقبة بالتجمع

صدى البلد

تعكف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على تفريغ الكاميرات المحيطة بفيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بمنطقة التجمع الأول للوقوف على ملابسات واقعة السرقة.

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

أول رد من أسرة محمد صلاح على واقعة سرقة فيلا التجمع.. مفاجأة

وتبذل الأجهزة الأمنية، جهود مضنية للوقوف على كشف غموض بلاغ بتعرض فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بالتجمع الأول لواقعة سرقة.

تفاصيل جديدة في واقعة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح في التجمع .. نشرة الحوادث

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

البداية عندما، تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً بتعرض فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح لسرقة ملابس وكوتشيات ثمينة من داخلها بدائرة القسم .

محمد صلاح 


علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات  واقعة سرقة فيلا محمد صلاح وضبط مرتكبيه .

ميدالية مفاتيح فضة وأحذية وملابس رياضية.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح

مفاجآت جديدة عن سرقة فيلا محمد صلاح.. فيديو


فقد انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وجارٍ استجواب الشهود وفحص كاميرات المراقبة لتحديد هويه المتهمين.

محمد صلاح مديرية امن القاهرة كاميرات المراقبة فيلا محمد صلاح سرقة فيلا محمد صلاح

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