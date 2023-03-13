الفريق الذي حول بريندان فريزر إلى تشارلي.. فوز The Whale بجائزة أفضل ماكياج

فاز فريق فيلم The Whale بجائزة أفضل أفضل ماكياج وتصفيف شعر في حفل الأوسكار هذا العام، بعدما نجحو في تحويل الممثل بريندان فريزر، إلى تشارلي الشخص المكتئب صاحب الجسد الممتليء، الذي ترشح عنه لجائزة أفضل ممثل أيضا.

ترشح الممثل بريندان فريزر ضمن قائمة أفضل ممثل للمنافسة على جائزة الأوسكار هذا العام، عن بطولة فيلم The Whale الذي شهد عودته إلى الأضواء مرة أخرى.

وينافس بريندان فريزر على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مع قائمة من النجوم تضم أوستن بتلر الذي يترشح لأول مرة عن فيلم Elvis، إلى جانب كل من كولين فاريل، وبول ميسكال، وبيل نايي.

يعد فيلم The Whale بمثابة عودة وإحياء لمسيرة برندان فريزر التي شهدت محطات ناجحة عديدة في الألفينات والتسعينيات، قاطعتها شائعات إصابته بالاكتئاب وتعرضه لاعتداء جنسي ودخوله إلى المستشفى بعد تعرضه لمشكلات صحية.

انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، بتحية النجوم المرشحين لأول مرة هذا العام وأبرزهم ميشيل يوه، بريندان فريزر، كي هوي كوان، وغيرهم، من قبل مقدم الحفل جيمي كيميل.

وسخر جيمي كيميل من نيكول كيدمان، والمخرج ستيفن سبيلبرج ضمن مونولوجه الافتتاحي، وسط حالة من البهجة والدعابة من جميع الحاضرين.

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قررت أكاديمية الأوسكار تعيين فريق أزمات للتدخل السريع في حالة وقوع حدث مماثل والتصرف الآني، إلى جانب تغيير لون السجادة التي يسير عليها النجوم للوصول إلى الحفل من الأحمر إلى الشامبين.