علاج بالمجان وقافلة طبية في دمياط الجديدة

نظمت مديريه الصحة بدمياط ، قافلة طبية مجانية بالمركز الطبي بمدينة دمياط الجديدة.

يانى ذلك في إطار التعاون المثمر بين مديرية الصحة بمحافظة دمياط وجامعة حورس لتفعيل أنشطة المشاركة المجتمعية التي نظمتها العيادات الخارجية بجامعة حورس مصر بالمركز الطبي بمدينة دمياط الجديدة .

تم إجراء الكشف الطبي على جميع المرضي التابعين لمحافظة دمياط والقري المجاورة لها بإختلاف حالاتهم المرضية بجميع العيادات النسا والباطنة والأطفال والأسنان.

وتم صرف العلاج بالمجان بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس علي رأسهم الأستاذ الدكتور ناجي عبد الهادي مدير برنامج كلية الطب بالجامعة.



وبالتنسيق مع الدكتورة شرين زهدي مدرس الباطنة المنسق الطبي للقافلة والأستاذ عماد النمر المدير الإداري للعيادات والأستاذ ياسر الشربيني أمين كلية الصيدلة والأستاذ مجدي العسيلي أمين كلية العلاج الطبيعي .

كما تم تنفيذ عدة من الندوات التثقيفية بالإضافة إلي تقديم التطعيم ضد فيروس الكورونا من خلال مركز اللقاح وقد أشاد المرضي بالجهود المبذولة بالقافلة الطبية .