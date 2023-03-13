عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاج بالمجان وقافلة طبية في دمياط الجديدة

قافله طبيه
قافله طبيه

نظمت مديريه الصحة بدمياط ، قافلة طبية مجانية بالمركز الطبي بمدينة دمياط الجديدة. 

يانى ذلك في إطار التعاون المثمر بين مديرية الصحة بمحافظة دمياط وجامعة حورس لتفعيل أنشطة المشاركة المجتمعية  التي نظمتها العيادات الخارجية بجامعة حورس  مصر بالمركز الطبي بمدينة دمياط الجديدة  .

 تم إجراء الكشف الطبي على جميع المرضي التابعين لمحافظة دمياط والقري المجاورة لها بإختلاف حالاتهم المرضية بجميع العيادات النسا والباطنة والأطفال والأسنان.

 وتم صرف العلاج بالمجان  بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس علي رأسهم  الأستاذ الدكتور ناجي عبد الهادي مدير برنامج كلية الطب بالجامعة.


وبالتنسيق مع الدكتورة شرين زهدي مدرس الباطنة المنسق الطبي للقافلة والأستاذ عماد النمر المدير الإداري للعيادات والأستاذ ياسر الشربيني أمين كلية الصيدلة والأستاذ مجدي العسيلي أمين كلية العلاج الطبيعي .
كما تم تنفيذ عدة من الندوات التثقيفية بالإضافة إلي تقديم التطعيم ضد فيروس الكورونا من خلال مركز اللقاح وقد أشاد المرضي بالجهود المبذولة بالقافلة الطبية .

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

 

دمياط العيادات الخارجية وزارة الصحة قافلة طبية مديرية الصحة محافظ دمياط دمياط الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. فيديو

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

من أجل الأهلي| ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول مباراة صن داونز والهلال

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن كولر بعد الخسارة من صن داونز

الأرصاد: سيول وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

أهالي دمياط يشكون من كثرة سيارات نقل الحجارة وخطرها على الطرق والمارة

ترشيحاتنا

هل يجوز الصيام في العشر الأواخر من شهر شعبان؟.. الإفتاء: في 4 حالات

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

رئيس صن داونز يتحدث لاول مرة عن سبب فوز فريقه على الأهلي

بـ 6 مليار دولار.. بريطانيا ترفع إنفاقها العسكري بشكل غير مسبوق

لجنة الحكام تكشف حقيقة وجود ركلة جزاء للزمالك في مواجهة انبي

دعاء أواخر شعبان .. كلمات تجبر بخاطرك وتقضي حاجتك قبل رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يظهر به في حفل الأوسكار 2023.. ما المرض الذي يخفيه مورجان فريمان بـ قفازه الأسود؟

خس النص.. أمريكي يخسر 165 كيلوجرام من وزنه بالدايت| ما قصته؟

في عيد ميلادها الـ 51.. هيفاء وهبي تثير جدلا بفستان ملفت

جسمه بيتاكل.. مأساة شاب بورسعيدي أصيب بمرض بورغر النادر

فيديو

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ