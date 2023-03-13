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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. فترة معايشة تحدد مصير لاعبا الأهلي من الاحتراف

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن نجله عمر، خاض فترة معايشة لمدة أسبوع في نادي نوردشيلاند الدنماركي، بصحبة زميله في الفريق الأحمر مواليد 2006 أحمد محمد عابدين، وعاد اللاعبان إلى القاهرة.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: عمر وعابدين خضعا لفترة معايشة بعد موافقة الأهلي، وأرى أن هذا الأمر هام جدا من أجل تطوير اللاعبين والاستفادة منهم بالاحتراف بشكل سريع.

وأضاف: هناك أحد "الاسكاوتنج" من نادي أوروبي كبير، شاهد عدة مباريات للأندية والمنتخبات المصرية، ولم يعجبه لاعبين كبار، بل أثنى فقط على لاعبين من الأهلي وزد في مراحل الناشئين والشباب.

وأوضح: مارسيل كولر كان عليه تجهيز اللاعبين بدنيا قبل اللقاء باراحتهم بشكل جيد، والأهلي كان غير جاهز فنيا، والدليل استقبال مرمى الفريق أهداف من تسديدات بعيدة المدى بدون أي ضغط على لاعبي صن داونز.

الأهلى منتخب مصر صن داونز سيد معوض محمد عابدين نجم منتخب مصر

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