بعد مأساة إيطاليا.. قتلى في انقلاب قارب جديد للمهاجرين قبالة مدغشقر

ذكرت هيئة الموانئ البحرية والنهرية في مدغشقر أن 22 شخصًا لقوا مصرعهم، عندما انقلب قارب يقلهم قبالة البلاد، أثناء محاولتهم الإبحار إلى جزيرة مايوت الفرنسية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أن القارب الذي كان يقل 47 شخصًا انقلب يوم السبت بسبب حادث في البحر قبالة سواحل مدغشقر.

ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" عن السلطات قولها إنه تم إنقاذ 23 منهم على متنها، ولا تزال عمليات البحث عن المفقودين جارية.

وفي فبراير الماضي، انتشل خفر السواحل الإيطالي عشرات الجثث بعد تحطم قارب خشبي للمهاجرين في أعقاب أمواج هائجة بالقرب من الساحل الجنوبي للبر الرئيسي الإيطالي.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "آجي" إنه من بين الجثث جثة طفل يبلغ من العمر بضعة أشهر.

وكان خفر السواحل الإيطالي، استجاب الجمعة، لنداء ثلاثة قوارب تحمل أكثر من 1300 مهاجر غير شرعي في البحر المتوسط قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.

وأرسل خفر السواحل سفن، لإنقاذ نحو 500 شخص على متن قارب على بعد 700 ميل من منطقة كالابريا، كما قامت أطقم خفر السواحل بإنقاذ 800 مهاجر من قاربين على بعد 100 ميل من كالابريا، بحسب موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي.