بنك HSBC يستحوذ على الوحدة البريطانية لـ سيليكون فالي

أعلن بنك HSBC، اليوم الاثنين، الاستحواذ على الوحدة البريطانية لبنك "سيليكون فالي" الأمريكي عقب انهياره، وإفلاسه، والذى يعد أكبر إفلاس لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية في 2008.

وأكد وزير الخزانة البريطاني جريمي هانت، أن بنك HSBC استحوذ على الشق البريطاني لبنك سيليكون فالي، متعهدًا بحماية الودائع في وحدة SVB البريطانية.

وأشار إلى أن عملاء بنك SVB في بريطانيا يستطيعون الوصول إلى ودائعهم اليوم.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في وقت سابق، إن حكومته تعمل للحد من أي تداعيات تقع على الشركات جراء انهيار البنك.

وقال بنك لندن إنه قدم مقترحا رسميا للذراع البريطانية لبنك سيليكون فالي وأرسله إلى السلطات ومن بينها وزارة الخزانة وبنك إنجلترا.

ويعد الإفلاس المأساوي لمجموعة سيليكون فالي المالية، وهي مجموعة تركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، يوم الجمعة أكبر انهيار لبنك في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت أمس الأحد إن الإفلاس قد يكون له أثر ضخم على شركات التكنولوجيا البريطانية نظرا لأهمية بنك سيليكون فالي لبعض العملاء.

وقال بنك لندن، وهو بنك مقاصة، إنه يترأس كونسورتيوم من شركات استثمار مباشر لإتمام الصفقة.