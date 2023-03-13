فوز فريق سيناء على دمياط في مسابقة أوائل الطلبة

حقق فريق طلبة مدرسة النصر الابتدائية ممثل محافظة شمال سيناء، فوزا ساحقا على نظيره بمحافظة دمياط في دور ال١٦ لمسابقة أوائل الطلبة، التي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبإشراف وتنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي، لتصعد للدور ال8 عن جدارة وإستحقاق بإشادة وتصفيق كل الحاضرين ولكن خرج بعد خسارته امام محافظة الدقهلية .

مواجهة صعبة:

و في دور ال8 للمسابقة أقيمت مواجهة صعبة بين فريق مدرسة النصر الإبتدائية ممثل محافظة شمال سيناء، امام نظيره بمحافظة الدقهلية في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإبتدائية.

حيث تعادل الفريقان 35 درجة لكل منهما ، وتم اللجوء إلى سؤالين إضافيين لكل فريق أسفرا عن تعادل جديد، ليتم اللجوء إلى سؤال أخير وحاسم.

و لم يوفق فريق طلاب مدرسة النصر الإبتدائية شمال سيناء في الإجابة عليه، ليخرج فريق شمال سيناء خاسرا ، ويصعد فريق محافظة الدقهلية الي دور ال٤ في المسابقة.