شخص متورط.. جورجيا توبخ زيلينسكي لهذا السبب

دعا رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي جاريباشفيلي، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى عدم التدخل في الوضع السياسي بالبلاد، بعد موجة احتجاجات اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

وخلال الاحتجاجات ضد قانون "العملاء الأجانب" الذي قال منتقدوه إنه يشير إلى تحول سلطوي في جورجيا، شكر زيلينسكي المتظاهرين على التلويح بالعلم الأوكراني، قائلا إنه يتمنى للبلاد "نجاحا ديمقراطيا".

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، وبعد احتجاجات وصدامات مع الشرطة استمرت ثلاثة أيام، ألغى البرلمان الجورجي يوم الجمعة مشروع القانون الذي يقول منتقدوه إنه يهدد بإلحاق الضرر بمساعي جورجيا لتوثيق العلاقات مع أوروبا.

وأوضح جاريباشفيلي في مقابلة مع تلفزيون "IMEDI" الجورجي: "عندما يرد شخص في حالة حرب على العمل المدمر الذي قام به عدة آلاف من الناس هنا في جورجيا، فإن هذا دليل مباشر على أن هذا الشخص متورط، ولديه الدافع لتحقيق شيء ما هنا أيضا، وللتغيير".

ولفت إلى الحرب في أوكرانيا بالقول "أريد أن أتمنى للجميع نهاية مناسبة لهذه الحرب والسلام".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إن الأحداث في جورجيا مدبرة من الخارج ومدفوعة بالرغبة في خلق مصدر إزعاج على حدود روسيا"، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث تذكره جيدًا بأحداث الميدان في كييف عام 2014.