عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بتطوير المناهج الدراسية وفقًا لمستجدات وسائل التواصل

صدى البلد

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن وسائل التواصل الاجتماعي التي استحدثها الغرب جاءتنا حاملة لمبادئه وأفكاره، فجاءت مبيحة للحريات المنفلتة دون ضوابط حاكمة، منكبة على الناحية المادية حتى تطغى على الجانب الروحي مستبيحة الخصوصيات في سبيل ذلك.


وأضاف عامر - في كلمته خلال المؤتمر العلمي الدولي الرابع بعنوان وسائل التواصل الحديثة بين المكتسبات الحضارية والثوابت الاجتماعية من منظور إسلامي والذي نظمته بجامعة الأزهر، اليوم، أنه انتشرت ثقافة النفعية فصار تسجيل الإعجاب على المنشورات بغرض المصالح والنفسية فقط بصرف النظر عن مضمون المنشور.

وأوضح أنه انتشر عبر هذه الشبكات نوع جديد من المعاملات بناء على عملات افتراضية (وهمية) رقمية ك(بيتكوين)، وصارت هذه المعاملات تتم دون وجود بنك مركزي، وصار هذا يهدد الاقتصاد كما أنها وسيلة للاحتيال.

وأكد عامر دور الدعاة في تجديد الخطاب الديني فقها ودعوة، فنجد الداعية يتكلم لأبناء عصره بلغتهم وبما يعانون التعامل معه، ويوجههم فيما يحتاجون التوجيه إليه، وهذا يحتاج منه أن يسقط ما فهمه من التراث على الواقع، وهو قابل لهذا قطعا؛ لأن ديننا عالمي خاتم مجاوز لحدود الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.

وأكد أن الحق الذي لا مرية فيه أن هذا أمر يحتاج إلى عمل مؤسسي، فالعمل الفردي في أحسن حالاته ليس كافيا لسد حاجة المجتمع، إضافة إلى ما قد يعتريه من عدم اكتمال الرؤية، وعدم القيام على أسس ودراسات موثقة، وعدم السير بمنهجية علمية، وهذا يؤدي إلى التعارض، وهو ما يحدث بلبلة لها من الأثر السيئ ما لا يقل عن خطر ما نهض العمل لمحاربته.

وأضاف عامر، أنه لتحقيق هذا لا بد من أمور، منها، تطوير المناهج الدراسية بصورة دائمة في ضوء المستجدات المستمرة في وسائل التواصل الاجتماعي، منوها بما حملته بعض المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية من التوعية بهذا الشأن في مادة التكنولوجيا، و اجتماع الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف على إنتاج مشروع سنوي في العقيدة، وفي التفسير، وفي السنة... وهكذا، تكون هذه الأعمال جسرا علميا رصينا يربط الماضي (الأصالة) بالمستقبل عن طريق الحاضر (المعاصرة)، فهذا هو واجب الوقت، والتنسيق بين المؤسسات الدينية الكبرى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف والكليات الشرعية فيما بينها لتقديم عمل متكامل يكمل بعضه بعضا، وتجديد الخطاب الديني التوعوي على ألسنة الدعاة في خطب الجمع وعبر ندوات ولقاءات عامة في المدارس والجامعات والأندية يتم  فيها شرح مقومات الحضارة، وبيان أن الحضارات التي تقوم على الجانب المادي وحده مع وأد الجانب الروحي ليست حضارات مكتملة التحضر.

دينية الشيوخ الدكتور يوسف عامر مجلس الشيوخ رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

قطعها إلى أجزاء.. جريمة بشعة على يد زوج الأبنة في الجيزة

ترشيحاتنا

مايا مرسي : أتوقع زيادة نسبة مشاركة المرأة في البرلمان بالدورة القادمة

هل يحضر بوتين قمة مجموعة العشرين القادمة في الهند؟.. الكرملين يجيب

الفن المستدام | تصميم تماثيل للحفاظ على البيئة بـ فكر جديد

دار الإفتاء المصرية تكشف عن منهجها في رؤية هلال رمضان

ناصر عاد لأهله بعد 17 عاما.. والده: روحنا للدجالين قالوا غرق وما صدقناش|فيديو

هشم رأس أبيه وتركه يتعفن .. جريمة الابن العاق في المرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدناه وهو طفل وتعلقنا به.. من اللاجئ الذي فاجأ الجميع بفوزه بالأوسكار

بفستان راقي.. إطلالة الملكة رانيا في عقد قران ابنتها

فساتين بدون بطانة .. شاهد أجرأ الاطلالات بحفل الأوسكار 2023

أغرب لقطة في الدوري المصري.. لماذا غنى لاعب إنبي مع جمهور الزمالك

فيديو

تسريحة "الخابور" ..نجمة بحفل الأوسكار تقلد بطلة مسرحية الواد سيد الشغال

صديقة الضحية كشفت مفاجأة.. تفاصيل جديدة في قضية سعد لمجرد

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ