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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"التنظيم والإدارة" يوافق على الدفعة الأخيرة من تسويات موظفي جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الدفعة الأخيرة المقدمة من الجامعة بشأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بنظام "التسوية" لعدد من العاملين بالمستشفيات الجامعية .

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أكد الدكتور محمود ذكى أن ذلك يأتى فى اطار حرص الجامعة الدائم على الارتقاء بالمنظومة الإدارية بالجامعة، ومراعاة الصالح العام لموطفى الجامعة بما يسهم فى خلق بيئة عمل ناجحة، وينعكس على حسن سير العمل بالجامعة.

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أضاف أحمد رشاد أمين عام الجامعة أن الجامعة قامت بارسال جميع المكاتبات إلى وزارة المالية لاعتماد التمويل الخاص بذلك، مشيدا  بجهود كل من   أحمد ابراهيم أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية و محمد بيومى أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية، لجهودهما فى انهاء كافة التسويات لموظفى المستشفيات الجامعية.

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