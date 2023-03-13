فتح تطلع وفدا طلابيا أمريكيا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أكد عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، اليوم الإثنين، ضرورة إنهاء نظام الأبارتهايد "الفصل العنصري"، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 بالقدس الشرقية عاصمة لها.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا طلابيًا مكونًا من 150 طالبًا وطالبة من جامعة "هارفارد" الأمريكية لاطلاعه على حجم المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وقدّم القواسمي للطلبة شرحًا عن مُمارسات الاحتلال الإسرائيلي، ورؤية القيادة الفلسطينية للحل المبني على أساس الحق الفلسطيني والقانون الدولي.

وتخلل اللقاء نقاش حول كافة القضايا المتعلقة بالصراع، من جدار فصل عنصري واستيطان استعماري إلى جرائم الاحتلال في القدس وسرقة المياه، والاستيلاء على الأرض وخلق الوقائع، لتعقيد الحل ومنع إمكانية قيام دولة فلسطينية.