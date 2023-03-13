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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط شخص يدير محطة بث تليفزيوني بدون ترخيص

بث تليفزيونى
بث تليفزيونى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء محطة بث تليفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة الغربية، حيث تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة ، وإعادة بثها بشفرة خاصة به من خلال تردد "محدد" نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها وتم ضبط ("مالك الشبكة" – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى) ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (جهاز "لاب توب" – 32 جهاز لإستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها عقب تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية).. وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث المصنفات القنوات الفضائية وزارة الداخلية مديرية امن الغربية حقوق الملكية قطاع الأمن العام

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