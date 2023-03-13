منصة watch it تطرح بوسترات منفردة لأبطال "كشف مستعجل"

طرحت منصة watch it كافة البوسترات الرسمية لمسلسل "كشف مستعجل" الذي تعرضه حصريا، ويقوم ببطولة العمل النجوم، ‏مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، بالإضافة ‏للفنانين ‏محمد لطفي ومحمد ‏علي رزق، وبمشاركة الفنانة القديرة هناء الشوربجي وعزت زين.

يعرض ‏مسلسل "كشف مستعجل" عبر منصة ‏‎ WATCH ‎IT ‎حصريا، ضمن موسم دراما رمضان ‏‏2023، ويعد أول انتاجاتها الأصلية في موسم دراما رمضان بمشاركة المنتج كريم أبو ذكري.

ولاقى البرومو الذي تم طرحه اشادات واسعة فور طرحه وحقق ما يزيد عن ٥٠ ألف مشاهدة في الساعات الأولى من طرحه، كما بدأت ملامح الأحداث تظهر من خلال المشاهد التي احتواها البرومو، حيث تدور أحداث المسلسل في اطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد ‏من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت ‏عديدة خلال الحلقات، و ينتمي المسلسل لدراما ال١٥ حلقة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفي ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، والبطولة ‏النسائي لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، ‏إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة ‏للخدمات ‏الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏

كشف مستعجل

كشف مستعجل

كشف مستعجل

كشف مستعجل

كشف مستعجل

كشف مستعجل

كشف مستعجل

كشف مستعجل

كشف مستعجل

كشف مستعجل

كشف مستعجل