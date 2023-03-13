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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نصيحة يومية.. جامعة حلوان تطلق مبادرة للحفاظ على صحة الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلقت جامعة حلوان حملة للحفاظ على صحة المصريين من أمراض النحافة وزيادة الوزن تحت عنوان “تابع وزنك، احمي نفسك من الأمراض الناتجة عن زيادة الوزن أو النحافة”. 

ودعت جامعة حلوان طلابها والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وجميع المواطنين إلى المشاركة في المبادرة.

ادخل على الرابط او امسح الباركود من الصورة، وشارك في المبادرة:
https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8
 

و كشفت جامعة حلوان أن من أهم نصائح المبادرة الدعوة لممارسة الرياضة، حيث إنها تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم أمراً أساسياً للحفاظ على الوزن الطبيعي وتفادي الأمراض، لما لها من دور مهم في حرق السعرات الحرارية الزائدة وتعزيز عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، التي تعتبر بمجملها عوامل مهمة لتحقيق توازن الطاقة في الجسم.

ونصحت ادارة الجامعة الطلاب  قائلين :  أحمي نفسك من أخطار زيادة الوزن أو النحافة، أبعد عن التدخين و المخدرات أطمن معانا على  صحتك

وتعد مبادرة اكسب صحتك" معانا سلسلة من المنشورات والمعلومات للتوعية عن الغذاء الصحي والنشاط البدني، والقياسات الجسمية، وأضرار التدخين والمخدرات هتابع مع متخصصين، إضافة إلى جوائز تحفيزية، وجوائز نقدية، لطلاب  جامعة حلوان .

 

جامعة حلوان طلاب جامعة حلوان ممارسة التمارين الرياضية Jobs Education

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