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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 7 أيام..غلق جزئي لكوبري أحمد عرابي بالاتجاه القادم من ميدان سفنكس

صدى البلد

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق جزئى لكوبرى أحمد عرابى "بالتناوب" بالاتجاه المشار إليه وذلك لمدة ٧ أيام ابتداءً من الساعة ٨ صباح غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٤ وحتى الساعة ٥ صباح يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۳/۳/۲۰ .

وأوضحت المحافظة أن العلق بسبب  تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الفواصل العرضية والطولية الخاصة بكوبرى أحمد عرابى بالإتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي إتجاه الطريق الدائرى القوس الغربي والمسندة إلى شركة المقاولون العرب .
وأفادت المحافظة ان الأعمال بالكوبري على مدار ٢٤ ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء شمال الجيزة والعجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها. 

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين. 

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

محافظ الجيزة الطريق الدائرى الحركة المرورية الخدمات المرورية اللازم الطريق الدائري القوس الغربي كوبري أحمد عرابي

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