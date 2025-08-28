الإسماعيلي في اختبار صعب.. غموض حول مشاركة عبدالله جمال أمام غزل المحلة

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي صباح الأربعاء، تعرض الحارس الأساسي عبدالله جمال لإصابة مفاجئة، اضطرته لمغادرة التدريبات وعدم استكمال المران، ما أثار حالة من القلق داخل الجهاز الفني قبل مواجهة غزل المحلة المرتقبة في الدوري الممتاز.

تفاصيل الإصابة

وأوضح الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي للفريق، في تصريحات رسمية للمركز الإعلامي، أن اللاعب تعرض لإصابة قوية عبارة عن التواء في الكاحل أثناء إحدى الكرات المشتركة. وأكد أن الإصابة تحتاج إلى تقييم طبي دقيق، حيث سيخضع جمال خلال الساعات المقبلة إلى فحوصات طبية وأشعة للوقوف على مدى خطورتها وتحديد البرنامج العلاجي المناسب.

وأشار الباز إلى أن مشاركة الحارس في المباراة المقبلة لم تُحسم بعد، موضحًا أن القرار النهائي سيتوقف على نتائج الفحوصات ومدى استجابته للعلاج خلال اليومين القادمين.

موقف الجهاز الفني

من جانبه، يراقب الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني حالة اللاعب عن كثب، إذ يعتمد الفريق بشكل كبير على جهود عبدالله جمال باعتباره أحد الركائز الأساسية في التشكيل. وفي حال غيابه عن لقاء غزل المحلة، سيضطر الجهاز الفني للاعتماد على أحد الحراس البدلاء وتجهيزهم فنيًا ونفسيًا لتعويض غيابه المحتمل.

الاستعداد لمواجهة غزل المحلة

ويواصل الفريق استعداداته القوية لمواجهة غزل المحلة، المقررة يوم السبت المقبل على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث الفريق عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، وسط إدراك الجهاز الفني لصعوبة المواجهة أمام فريق قوي مثل غزل المحلة، الذي يُعد من الأندية العريقة ويتميز بلاعبيه أصحاب الروح القتالية العالية.

تترقب جماهير النادي نتائج الفحوصات الطبية لعبدالله جمال، خاصة وأن الحارس أثبت جدارته خلال المباريات الماضية، وأصبح أحد العناصر التي يعتمد عليها الفريق بشكل أساسي. وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مشاركته من عدمها، في مباراة يتطلع فيها الجميع لتحقيق الانتصار ومواصلة المنافسة في الدوري.