خناقة بين الشناوي وشوبير على حراسة مرمى الأهلي.. هل تؤثر على مصير ريبيرو؟

كشف أحمد خالد، الناقد الرياضي، عن مفاجآت تتعلق بأزمة داخل غرف ملابس الأهلي بسبب عدم مشاركة محمد الشناوي كحارس أساسي للأهلي، وتبعات ذلك في مسألة الهجوم الأخيرة على المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال أحمد خالد، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «محمد الشناوي كان عامل مشكلة كبيرة في النادي الأهلي بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي، والسبب الأساسي في ذلك أن الشناوي يرغب في الاستمرار حارس منتخب مصر الأساسي».

وأشار خالد إلى أن محمد الشناوي عاد مباشرة بعد جنازة والده لأنه كان حصل على وعد قبلها من خوسيه ريبيرو بالمشاركة أساسيًا في مباراة غزل المحلة.

وأردف قائلًا: «هناك خناقة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير في هذه الفترة على من يحرس مرمى النادي الأهلي»، لافتًا إلى أن الهجوم على ريبيرو في هذه الفترة بسبب موضوع حارس الأهلي الأساسي سواء الشناوي أو مصطفى شوبير.

وتحدث خالد عن أن «هناك انقسامًا داخل مجلس إدارة الأهلي بشأن استمرار ريبيرو من عدمه، وفي اجتماع داخل مجلس الإدارة تم التوصية برحيل المدرب في أقرب وقت، ولكن القرار النهائي في مسألة رحيل ريبيرو هو لمحمود الخطيب، وهو حتى الآن يتمسك باستمرار المدرب».

وأفصح أحمد خالد عن أن عماد النحاس، المدرب المساعد في الجهاز الفني، مهمش تمامًا في الأهلي وريبيرو لا يسمع له تمامًا.