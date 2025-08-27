30 صاروخًا في 15 ثانية.. شاهد قوة الردع وأسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية |فيديو

قال المهندس وليد رسمي، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنّ راجمة الصواريخ "رعد 200" يمكنها العمل على الأرض الممهدة أو الأرض غير الممهدة، وهي باكورة الإنتاج الحربي المعروض في معرض "إيديكس 2023".

وأضاف، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز": "رعد 200 راجمة صواريخ يمكنها حمل 30 صاروخًا مختلفًا، ويمكنها إطلاق 30 صاروخًا في نفس التوقيت خلال 15 ثانية، وهو ما يمنحنا قوة ردع".

وحول المركبة المدرعة "سينا 200"، قال: "هي مركبة متعددة المهام، وجرى طرح أول نسخة منها في معرض إيديكس 2021، ثم تم طرح نسخة أخرى في إيديكس 2023، وهو ما يؤكد أننا نطور إنتاج السلاح ولا نكتفي بالإنتاج".

وأوضح: "المركبة المدرعة سينا 200 هي أول مركبة مدرعة ناقلة للجنود، ويمكنها حمل قاذفة قنابل أو رشاش كحماية لها".

وحول تصنيع الصلب المدرع محليًا، قال: "رعد 200 وسينا 200 مركبات مدرعة، وبالتالي، هناك حاجة إلى الصلب الذي ننتج منه هذه المركبات، وكان ذلك أمرًا صعبًا للغاية الحصول عليه من الخارج. لذا جرى العمل على صنع الصلب المدرع في إحدى شركات الإنتاج الحربي بالتعاون مع كبرى شركات الصلب في مصر (قطاع خاص)، وهو ما يعني أن الإنتاج الحربي ليس صناعة عسكرية بين شركات الوزارة فقط، بل نتعاون مع كل جهات الإنتاج ونتعاون مع القطاع الخاص".