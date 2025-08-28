قلبها كان خارج الجسم.. عميد معهد القلب الأسبق يروي تفاصيل تنفيذه عملية نادرة

كشف الدكتور شريف عبد الهادي أستاذ جراحة القلب والصدر وعميد معهد القلب القومي الأسبق، تفاصيل قيامه بعملية قلب نادرة، موضحًا أن هناك طفلة ولدت وكان قلبها خارج الجسم.

وأضاف عميد معهد القلب القومي الأسبق، خلال حواره، مع الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مدير مستشفى الجلاء، يحكي له عن الحالة، وأنه طالب نقل الحالة إلى معهد القلب لإجراء العملية، لكنه قال إن الطفلة في الحضانة ولا يمكن أن تغادر الحضانة، وإلا ستموت.

ولفت إلى أنه على الفور اتجه للمستشفى وأجرى العملية في وقت قصير، وبفضل الله تم إجراء العملية ونجحت وتم نقل القلب لداخل الجسم، وأنه هو من قام بتنفيذ العملية، على الرغم من أن مستشفى الجلاء لا يوجد بها أجهزة قلب، ولكن تم اخذ الأجهزة من معهد القلب لمستشفى الجلاء.

كما أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن أزمات القلب ارتفعت بين الشباب خلال الفترة الأخيرة، وأن هذا بسبب ارتفاع نسب المدخنين بين الشباب والمراهقين.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي أنه في حين النظر لعدد المدخنين تحت سن 10 سنوات سنجد أن هناك 70 ألف طفل، وأن نسبة المدخنين تحت سن 15 سنة أكثر من نصف مليون شخص.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة أصبحت هناك أشياء غريبة بالشارع، منها نجد بنات في سن الشباب يتناولن الشيشة، والسجائر الإلكترونية، وأمام الأب وفي الأماكن العامة.

وأشار إلى أن التدخين يسبب ارتفاع ضغط الدم، ولذلك على كل رب أسرة الحفاظ على أولاده، وحمايتهم من الموت، بسبب أخطر عادة اخترعها الإنسان.