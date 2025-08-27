أزمات القلب ارتفعت بين الشباب بسبب عادة خاطئة.. جمال شعبان يكشف عنها

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن أزمات القلب ارتفعت بين الشباب خلال الفترة الأخيرة، وأن هذا بسبب ارتفاع نسب المدخنين بين الشباب والمراهقين.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أنه في حين النظر لعدد المدخنين تحت سن 10 سنوات سنجد أن هناك 70 ألف طفل، وأن نسبة المدخنين تحت سن 15 سنة أكثر من نصف مليون شخص.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة أصبحت هناك أشياء غريبة بالشارع، منها نجد بنات في سن الشباب يتناولن الشيشة، والسجائر الإلكترونية، وأمام الأب وفي الأماكن العامة.

وأشار إلى أن التدخين يسبب ارتفاع ضغط الدم، ولذلك على كل رب أسرة الحفاظ على أولاده، وحمايتهم من الموت، بسبب أخطر عادة اخترعها الإنسان.