كارثة على شركات التكنولوجيا بعد انهيار سيليكون فالي

اعتبر محللون إن المتعاملين في أسهم بعض شركات التكنولوجيا، خاصة الصغيرة والمتعاملة مع البنك المنهار سيليكون فالي، على الأرجخ سيقومون ببيع الأسهم الخاصة بهم، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ورأى المحللون إن المتدوالين سيضعون أموالهم في شركات كبيرة أو في شركات لا تتعامل مع بنك سيليكون فالي.



وانهار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي، يوم الجمعة بعدما أغلقت الحكومة الفيدرالي.

ويثير انهياره مخاوف بشأن موقف شركات التكنولوجيا التي أصبحت تواجه خطرا.

اعتبر محللون أن البنك توسع بأكثر من اللازم في التعامل مع المودعين فسحب أموال بدون رصيد لديه يغطيها، وهو ما ساهم في إنهياره.

وقبل الإنهيار حقق البنك نموًا لنحو أكثر من 40 % لشركات التكنولوجيا .

وهبط سعر سهم بنك "فيرست ريبابليك" الأمريكي بأكثر من 65 %.

وسحب المودعون 42 مليار دولار من بنك سيليكون فالي، ليعمل ذلك على انهياره.